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Amazon Prime Video bekommt ein „großes Redesign“

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Jeff Bezos ist persönlich in der Neuausrichtung von Amazon Prime Video involviert und pusht laut Reuters einen neuen Ansatz für den Streamingdienst. Dieser soll bald ein großes Redesign bekommen, welches den Fokus komplett auf KI legt.

Vor allem die Startseite wird stark überarbeitet und soll in erster Linie auf neuen KI-Vorschlägen bestehen, die euch Inhalte bei Prime Video vorschlagen. Amazon ist noch in der Testphase, auch mit Nutzern, ein finales Design steht noch nicht fest.

Der Gründer von Amazon sei sehr in die Änderungen bei Prime Video involviert, so mehrere Personen aus der Entwicklung. Intern nennt sich das Projekt „Lighthouse“ und die neue Version von Alexa könnte später auch in die App eingebaut werden.

Für Amazon ist Prime Video einer der wichtigsten Dienste, damit kann man im KI-Wettrennen auch zeigen, dass man vorne mitspielt. Aber man will auch eine große Plattform für externe Dienste und Abos werden, auch ein Grund für das Redesign.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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