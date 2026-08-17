Unterhaltung

Disney ändert die Marvel-Strategie für Disney+

Oliver Schwuchow
Von
Doctor Strange Marvel Header

Im Rahmen der Disney D23 ging am Wochenende auch eine exklusive Meldung bei Collider online, die berichten, dass es eine neue Strategie für Marvel bei Disney+ gibt. Demnach will Disney in Zukunft weniger Live-Action-Serien genehmigen.

Laufende Serien, wie Daredevil, bleiben erhalten (so lange sie gut laufen), aber neue Projekte werden nicht mehr so leicht genehmigt. Man fokussiert sich jetzt mehr auf animierte Marvel-Serien, weil diese günstiger in der Produktion sind.

Miniserien wie „VisionQuest“, was im Oktober bei Disney+ startet, will Disney in Zukunft weiterhin einplanen, aber größere Marvel-Serien, wie für mehrere Jahre geplant werden, bekommen aktuell eher kein Budget für den Streamingdienst.

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