Disney ändert die Marvel-Strategie für Disney+

Im Rahmen der Disney D23 ging am Wochenende auch eine exklusive Meldung bei Collider online, die berichten, dass es eine neue Strategie für Marvel bei Disney+ gibt. Demnach will Disney in Zukunft weniger Live-Action-Serien genehmigen.

Laufende Serien, wie Daredevil, bleiben erhalten (so lange sie gut laufen), aber neue Projekte werden nicht mehr so leicht genehmigt. Man fokussiert sich jetzt mehr auf animierte Marvel-Serien, weil diese günstiger in der Produktion sind.

Miniserien wie „VisionQuest“, was im Oktober bei Disney+ startet, will Disney in Zukunft weiterhin einplanen, aber größere Marvel-Serien, wie für mehrere Jahre geplant werden, bekommen aktuell eher kein Budget für den Streamingdienst.

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