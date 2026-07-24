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Das Ende von Alexa? Amazon bessert bei Alexa+ nach

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Amazon baut Alexa+ weiter aus und spendiert der neuen und besseren Version mehr Möglichkeiten. In den kommenden Wochen und Monaten soll Alexa+ mehr Aufgaben, auch gleichzeitig, erledigen und den Nutzern im Alltag helfen können.

Außerdem wird man Herstellern, die Alexa+ integrieren, mehr Möglichkeiten für neue Funktionen ihrer Geräte geben. Nutzer sollen alles über Alexa+ steuern können. Und Amazon hat auch direkt ein passendes Beispiel dafür veröffentlicht:

Kunden mit einer integrierten Waschmaschine können sagen: „Alexa, das Fußballtrikot meines Kindes könnte eine gründliche Reinigung vertragen, aber auf dem Etikett steht ‚nur Kaltwäsche‘.“ Alexa+ kann die 30 Programmoptionen ihrer Premium-Waschmaschine durchgehen und die richtige Funktion für den Kunden auswählen: Kaltwasser-Enzymaktivierungsprogramm mit zusätzlicher Spülung und niedriger Schleuderdrehzahl. ​​

Die Alexa-Neuerungen sind nicht kostenlos

Das klingt gut und Alexa+ ist auf einem richtigen Weg, aber mir ist aufgefallen, dass wir von Alexa (also der Nicht-Plus-Version) schon länger nichts mehr gehört haben und sich da nichts mehr tut. Vermutlich wird Amazon das auch dabei belassen, wer in Zukunft mehr von Alexa möchte, der wird für diesen Dienst bezahlen müssen.

Oder er bucht Amazon Prime, dahin ist Alexa+ enthalten. Aktuell noch kostenlos, aber wenn man sich andere Dienste anschaut, dann dürfte das nicht so bleiben. Und wenn, dann sicher irgendwann mit Werbung, denn die Kosten für Alexa+ sind gewaltig und Amazon wird bald Geld mit der neuen Version verdienen wollen.

Ich nutze Alexa+ weiterhin, bin aber nicht ganz zufrieden damit. Zum einen, weil sie viele Befehle schlechter als vorher versteht und ausführt, aber vor allem, weil Alexa+ nur auf meinen Speakern daheim ist, das ist mein Problem. Mein KI-Dienst muss aber immer dabei sein und da sind andere Unternehmen besser aufgestellt.

Es wundert also nicht, dass Amazon über ein Smartphone-Comeback nachdenkt und sicher auch viele andere KI-Wearables für Alexa+ in der Planung hat. Aber das betrifft eben alles die Plus-Version, die alte Alexa ist Amazon mittlerweile „egal“.

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