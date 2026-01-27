Amazon reduziert zahlreiche Echo-Geräte, Kindle, Fire-Tablets und mehr

Amazon reduziert aktuell mal wieder Echo-Geräte, Fire-Tablets, Kindles und vieles mehr.

Der Onlinehändler versichert wie gewohnt deutliche Preisnachlässe und bewirbt die aktuelle Aktion auch auf einer Unterseite. Die Rabatte (bis zu 61 % Preisnachlass sind je nach Produkt möglich) können sich sehen lassen, definieren jedoch keine Allzeit-Bestpreise. Ein Preisvergleich kann grundsätzlich nie schaden.

Echo-Geräte zum reduzierten Preis

Vergünstigt zu haben sind verschiedene Echo-Geräte, Fire-Tablets, Kindle, den Fire TV Stick, ring-Hardware, eero-Geräte, Blink-Kameras und weitere Geräte sowie zahlreiche Bundles.

Wer seinen Echo mit Display möchte, findet auch hier reichlich Angebote. Aufgrund der Werbeproblematik würde ich persönlich allerdings von dieser Geräteklasse abraten. Erfreulich: auch der neue Amazon Echo Studio wurde bereits im Preis gesenkt.

Zur Aktion bei Amazon →

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.