Smart Home

Amazon reduziert zahlreiche Echo-Geräte, Kindle, Fire-Tablets und mehr

Autor-Bild
Von
|

Amazon reduziert aktuell mal wieder Echo-Geräte, Fire-Tablets, Kindles und vieles mehr.

Der Onlinehändler versichert wie gewohnt deutliche Preisnachlässe und bewirbt die aktuelle Aktion auch auf einer Unterseite. Die Rabatte (bis zu 61 % Preisnachlass sind je nach Produkt möglich) können sich sehen lassen, definieren jedoch keine Allzeit-Bestpreise. Ein Preisvergleich kann grundsätzlich nie schaden.

Echo-Geräte zum reduzierten Preis

Vergünstigt zu haben sind verschiedene Echo-Geräte, Fire-Tablets, Kindle, den Fire TV Stick, ring-Hardware, eero-Geräte, Blink-Kameras und weitere Geräte sowie zahlreiche Bundles.

Wer seinen Echo mit Display möchte, findet auch hier reichlich Angebote. Aufgrund der Werbeproblematik würde ich persönlich allerdings von dieser Geräteklasse abraten. Erfreulich: auch der neue Amazon Echo Studio wurde bereits im Preis gesenkt.

Zur Aktion bei Amazon →

Als Anlaufstelle für aktuelle Rabattaktionen dient wie üblich eine Übersichtsseite bei Amazon, welche die verschiedenen Angebote auflistet. Dort lassen sich auch unkompliziert weitere Filter setzen. Zum Beispiel kann man sich darüber ausschließlich rabattierte Elektronikprodukte anzeigen lassen.

Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Amazon reduziert zahlreiche Echo-Geräte, Kindle, Fire-Tablets und mehr
Weitere Neuigkeiten
Unlimited Mobile dreht an den Preisen
in Tarife
N26 führt Debitkarte für Kinder ein
in Fintech
Smart zeigt bald einen kompakten Elektro-Flitzer
in Mobilität
Audi A6 Etron Seite Header
Warum sich Audi jetzt gegen den Trend stellt
in Mobilität
LEGO Smart Play: Sets mit dem neuen LEGO-Stein bei Amazon online
in News
Congstar
congstar Zuhause: Startguthaben für 100 Flex und 250 Flex
in Provider
Empörung um Elektroauto-Förderung: DUH spricht von Verfassungswidrigkeit
in Mobilität
Id. Unyx
Rückgang bei Benzin- und Dieselautos prägte EU-Automarkt 2025
in Mobilität
Nintendo Direct: Der große Doppelpack steht an
in Gaming
Whoop 5 Mg Hand Header
Garmin Cirqa Smart Band kommt: Angriff auf Whoop steht wohl an
in Wearables