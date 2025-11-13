Amazon startet erste Black Friday Angebote 2025

Amazon hat die Black Friday Woche 2025 mit über einer Million reduzierten Artikeln in zahlreichen Kategorien angekündigt. Ab heute starten zudem erste Rabattaktionen.

Der Onlinehändler beginnt zwar erst am 20. November 2025 um 00:01 Uhr seine 12-tägige Black-Friday-Rabattaktion, hat aber ab heute bereits die ersten Black Friday Angebote online. Hier liegt der Fokus unter anderem auf den Bereichen Lebensmittel, Beauty und Haushaltswaren, teils mit Ersparnissen bis zu 70 Prozent. Aber auch einiges an Technik und Amazon-Hardware ist bereits reduziert.

Laut Unternehmensangaben sind zur anstehenden Black-Friday-Woche bis zu 45 Prozent Preisnachlass auf Produkte von Marken wie Sony, LEGO oder Ninja möglich. Auf diese Angebote werfen wir dann gesondert einen Blick, sobald die Aktion anläuft.

Rabatte und Services rund um die Amazon-Aktion

Zu den beworbenen Angeboten zählen bis zu 50 Prozent Nachlass auf eigene Geräte wie Echo oder Fire TV sowie 40 Prozent auf Artikel des täglichen Bedarfs von Marken wie Pampers und Ariel.

Prime-Mitglieder profitieren laut Amazon von kostenlosem Premiumversand und zusätzlichen Lieferoptionen, darunter Same-Day-Lieferung in über 30 deutschen Städten. Ergänzend gibt es Sonderaktionen wie drei Monate Audible für 0,99 Euro monatlich.

Angebote vor dem Start der Black-Friday-Woche 2025 bei Amazon

Bis zu 70 % Rabatt auf Lebensmittel und Getränke

Bis zu 60 % Rabatt auf Beauty-Artikel

Bis zu 40 % Rabatt auf Artikel des alltäglichen Bedarfs

Bis zu 57 % Rabatt auf Hauswaren

Bis zu 50 % Rabatt auf Amazon-Geräte

Bis zu 40 % Rabatt auf Gaming-Accessoires

Ich finde, Amazon baut sein Black-Friday-Konzept jedes Jahr weiter aus und koppelt Rabatte zunehmend mit eigenen Services. Für Schnäppchenjäger bleibt es spannend, doch ohne systematische Preisvergleiche verliert man leicht den Überblick.

Zur Sonderseite: Black Friday Woche →

Gut zu wissen: Aktuell bereits und bis Weihnachten 2025 bietet Amazon wieder besonders kulante Rückgabefristen an.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.