Fintech

Amazon Visa mit mehr Startgutschrift für viele Kunden

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Amazon Visa 2024

Amazon bietet zahlreichen Prime-Mitgliedern ein erhöhtes Startguthaben bei der Beantragung der kostenfreien Amazon Visa-Kreditkarte.

Noch bis zum 26. Juni 2025 profitieren ausgewählte Neukunden der Amazon Visa von bis zu 50 € Startguthaben. Anscheinend gewährt Amazon dieses erhöhte Startguthaben nicht allen Kunden aber sehr vielen. Prüfen könnt ihr das Angebot auf der Produktseite.

Die Gutschrift wird erst dann gutgeschrieben, wenn der erste Kartenantrag erfolgreich bearbeitet und der Kreditkartenvertrag digital unterschrieben wurde. Darüber hinaus erfolgt die Gutschrift erst nach dem ersten Einkauf mit der neuen Amazon Visa-Karte und ist auf der ersten Abrechnung ersichtlich.

Amazon wirbt mit einem Kreditkartenlimit von 2.000 €, das nach erfolgreicher Antragssgenehmigung und digitaler Signatur des Kreditkartenvertrags verfügbar ist. Eine Erhöhung des Limits ist jederzeit möglich, vorausgesetzt, die Bonität des Kunden ist gegeben. Nach Antragsgenehmigung erhalten Kunden ein vorläufiges, sofort nutzbares Kreditkartenlimit von 210 € für Amazon.de-Käufe.

Zur Amazon Visa →

Mit der Amazon Visa-Karte sammelt man Punkte für Einkäufe: 1 Punkt pro Euro auf Amazon.de und 1 Punkt pro 2 Euro außerhalb von Amazon, sofern Visa akzeptiert wird. Ausgenommen sind bestimmte Transaktionen wie Bargeldabhebungen, Glücksspiele oder das Aufladen von E-Wallets. Die gesammelten Punkte können für Einkäufe auf Amazon.de eingelöst werden, nicht jedoch für Abonnements, digitale Inhalte oder bestimmte Dienstleistungen.

Info

Prime-Mitglieder erhalten an ausgewählten Amazon-Angebotstagen doppelte Punkte (2 % pro Euro), sofern sie nicht über eine geteilte Prime-Mitgliedschaft oder Business Prime verfügen. Das bedeutet: Beim Prime Day vom 23. bis 26. Juni kann man wieder doppelt punkten.

Bei Amazon findet ihr das Angebot auf dieser Sonderseite.


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