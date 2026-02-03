Analogue 3D: Firmware-Update zur Neuinterpretation des N64 veröffentlicht

Liebhaber des Nintendo 64 sollten aufhorchen: Das Analogue 3D des Herstellers Analogue, der bereits den Analogue Pocket auf den Markt gebracht hat, wird als technische Neuinterpretation des N64 vermarktet. Es nutzt die FPGA-Technologie, um N64-Module beispielsweise in 4K-Auflösung abzuspielen.

Nach langer Ankündigungszeit wurde es schließlich Mitte November des vergangenen Jahres auf den Markt gebracht und seither mit einigen Updates versorgt. Das jetzt veröffentlichte Update ist besonders erwähnenswert, da es sehr umfangreich ist.

Der Analogue 3D ist eine Art N64 2.0

Das Firmware-Update mit der Versionsnummer 1.2.0 behebt nicht nur einige kleinere Fehler, sondern verbessert auch die Kompatibilität zwischen 4K-Display und Konsole. Zudem wurden einige Verbesserungen im Betriebssystem vorgenommen, darunter die Game-Modul-Erkennung, optimierte Ladezeiten und ansprechendere grafische Elemente.

Besitzer eines Nintendo 64-Controllers, der hauptsächlich für den Nintendo-Switch-Online-Dienst gedacht ist, können sich außerdem über die offizielle Unterstützung freuen, die ihnen ermöglicht den Controller am Analogue 3D problemlos zu nutzen. Die offiziellen Release Notes sind wie folgt formuliert: