Analogue 3D: Firmware-Update zur Neuinterpretation des N64 veröffentlicht
Liebhaber des Nintendo 64 sollten aufhorchen: Das Analogue 3D des Herstellers Analogue, der bereits den Analogue Pocket auf den Markt gebracht hat, wird als technische Neuinterpretation des N64 vermarktet. Es nutzt die FPGA-Technologie, um N64-Module beispielsweise in 4K-Auflösung abzuspielen.
Nach langer Ankündigungszeit wurde es schließlich Mitte November des vergangenen Jahres auf den Markt gebracht und seither mit einigen Updates versorgt. Das jetzt veröffentlichte Update ist besonders erwähnenswert, da es sehr umfangreich ist.
Der Analogue 3D ist eine Art N64 2.0
Das Firmware-Update mit der Versionsnummer 1.2.0 behebt nicht nur einige kleinere Fehler, sondern verbessert auch die Kompatibilität zwischen 4K-Display und Konsole. Zudem wurden einige Verbesserungen im Betriebssystem vorgenommen, darunter die Game-Modul-Erkennung, optimierte Ladezeiten und ansprechendere grafische Elemente.
Besitzer eines Nintendo 64-Controllers, der hauptsächlich für den Nintendo-Switch-Online-Dienst gedacht ist, können sich außerdem über die offizielle Unterstützung freuen, die ihnen ermöglicht den Controller am Analogue 3D problemlos zu nutzen. Die offiziellen Release Notes sind wie folgt formuliert:
General
- Fix: Compatibility issue with some 4K displays and switches
- Fix: Issue with corrupted OS graphics
- Fix: Compatibility issue with HDMI CEC/eARC
- Fix: Issue with audio clipping/saturation
Core
- New: Added CPU feature MI Repeat and EBus
- Fix: Issue with CPU COP0
- Fix: RSP interlock issue and improved its timing accuracy
- Fix: RDP pipeline timing issues
- Fix: cartridge open bus exception
- Fix: cartridge timing when overclocked
- Fix: Issue with disabling Expansion Pak affecting Space Station Silicon Valley (USA)
- Fix: video cropping affecting Gauntlet Legends
OS
- New: The Library now tracks and displays total playtime per game
- New: The Library now shows when each game was added
- New: Added a ‚Special Thanks‘ section to the About menu
- New: Library info now indicates Expansion Pak and Controller Pak support
- New: ‚Force Progressive Output‘ (beta)
- Improved: Auto overclock behavior
- Improved: Cartridge detection
- Improved: System boot time
- Improved: OS visual polish
- Improved: ‘Force Original Hardware’ setting to disable 32-bit color
- Improved: ‘Reset to Default’ hotkey in the Configure menu is now mapped to C-Up
- Improved: Library information accuracy for multiple games
- Improved: General stability improvements
Controllers
- New: Support for Switch Online N64 controller
- New: 8BitDo N64 Modkit now supports switching between Virtual Controller Pak and Rumble Pak
- New: Automatic reminder when 8BitDo 64 controller is out of date or not in D-mode
