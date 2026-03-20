Analyse zeigt starken Wertverlust bei gebrauchten Elektroautos

Die Analyse von Carvago zeigt einen deutlich stärkeren Wertverlust bei gebrauchten Elektroautos im Vergleich zu Verbrennern.

Laut Unternehmensangaben verlieren E-Autos innerhalb von drei Jahren teils bis zu 70 Prozent ihres ursprünglichen Werts. Bei vergleichbaren Verbrennern fällt der Wertverlust deutlich geringer aus, in einzelnen Fällen liegt die Differenz bei bis zu 26 Prozentpunkten.

Wertverlust bei E-Autos schafft neue Chancen für Käufer

Als Gründe nennt das Unternehmen unter anderem die schnelle technische Entwicklung sowie eine gewisse Zurückhaltung auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Diese Faktoren drücken laut Carvago die Restwerte von Elektrofahrzeugen zusätzlich.

Beispiele aus der Analyse

Mercedes EQE verliert rund 70 Prozent an Wert

E-Klasse liegt bei knapp 50 Prozent

VW ID.4 verliert 46,1 Prozent

Tiguan verliert 34,5 Prozent

Die Daten im Detail

Wertverlust gebrauchter E-Autos im Vergleich zu Verbrennern

BMW iX3 vs. BMW X3 BMW iX3: von 73.975 Euro auf 39.890 Euro, Wertverlust 46,1 Prozent BMW X3: von 68.385 Euro auf 39.990 Euro, Wertverlust 41,5 Prozent Differenz E-Auto zu Verbrenner: 4,6 Prozentpunkte

Porsche Taycan vs. Porsche Panamera Porsche Taycan: von 158.900 Euro auf 68.995 Euro, Wertverlust 56,6 Prozent Porsche Panamera: von 153.709 Euro auf 79.000 Euro, Wertverlust 48,6 Prozent Differenz E-Auto zu Verbrenner: 8,0 Prozentpunkte

VW ID.3 vs. VW Golf VW ID.3: von 43.028 Euro auf 20.990 Euro, Wertverlust 51,2 Prozent VW Golf: von 39.650 Euro auf 23.290 Euro, Wertverlust 41,3 Prozent Differenz E-Auto zu Verbrenner: 9,9 Prozentpunkte

VW ID.4 vs. VW Tiguan VW ID.4: von 49.065 Euro auf 26.460 Euro, Wertverlust 46,1 Prozent VW Tiguan: von 43.500 Euro auf 28.480 Euro, Wertverlust 34,5 Prozent Differenz E-Auto zu Verbrenner: 11,6 Prozentpunkte

Škoda Enyaq vs. Škoda Kodiaq Škoda Enyaq: von 61.900 Euro auf 29.889 Euro, Wertverlust 51,7 Prozent Škoda Kodiaq: von 46.980 Euro auf 31.480 Euro, Wertverlust 33,0 Prozent Differenz E-Auto zu Verbrenner: 18,7 Prozentpunkte

Peugeot e-208 vs. Peugeot 208 Peugeot e-208: von 36.420 Euro auf 16.900 Euro, Wertverlust 53,6 Prozent Peugeot 208: von 22.990 Euro auf 14.965 Euro, Wertverlust 34,9 Prozent Differenz E-Auto zu Verbrenner: 18,7 Prozentpunkte

Mercedes-Benz EQE vs. Mercedes-Benz E-Klasse Mercedes-Benz EQE: von 145.000 Euro auf 43.880 Euro, Wertverlust 69,7 Prozent Mercedes-Benz E-Klasse: von 67.988 Euro auf 34.490 Euro, Wertverlust 49,3 Prozent Differenz E-Auto zu Verbrenner: 20,4 Prozentpunkte

Citroën ë-Berlingo vs. Citroën Berlingo Citroën ë-Berlingo: von 42.683 Euro auf 17.990 Euro, Wertverlust 57,9 Prozent Citroën Berlingo: von 28.930 Euro auf 18.780 Euro, Wertverlust 35,1 Prozent Differenz E-Auto zu Verbrenner: 22,8 Prozentpunkte

Audi e-tron vs. Audi Q8 Audi e-tron: von 72.900 Euro auf 35.955 Euro, Wertverlust 50,7 Prozent Audi Q8: von 84.488 Euro auf 61.890 Euro, Wertverlust 26,7 Prozent Differenz E-Auto zu Verbrenner: 24,0 Prozentpunkte

Hyundai Kona Electric vs. Hyundai Kona Hyundai Kona Electric: von 39.590 Euro auf 18.900 Euro, Wertverlust 52,3 Prozent Hyundai Kona: von 28.970 Euro auf 21.480 Euro, Wertverlust 25,9 Prozent Differenz E-Auto zu Verbrenner: 26,4 Prozentpunkte



Die Auswertung basiert auf Inseraten aus Deutschland und vergleicht Preise von Ende 2022 mit aktuellen Angeboten für dreijährige Fahrzeuge. Trotz oft geringerer Laufleistung schneiden Elektroautos dabei schlechter ab.

Ich sehe darin vor allem eine Verschiebung im Markt, die für Käufer interessant ist. Wer gebraucht kauft, profitiert aktuell stark, während der Wiederverkauf für Besitzer schwieriger wird.