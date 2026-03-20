Analyse zeigt starken Wertverlust bei gebrauchten Elektroautos
Die Analyse von Carvago zeigt einen deutlich stärkeren Wertverlust bei gebrauchten Elektroautos im Vergleich zu Verbrennern.
Laut Unternehmensangaben verlieren E-Autos innerhalb von drei Jahren teils bis zu 70 Prozent ihres ursprünglichen Werts. Bei vergleichbaren Verbrennern fällt der Wertverlust deutlich geringer aus, in einzelnen Fällen liegt die Differenz bei bis zu 26 Prozentpunkten.
Wertverlust bei E-Autos schafft neue Chancen für Käufer
Als Gründe nennt das Unternehmen unter anderem die schnelle technische Entwicklung sowie eine gewisse Zurückhaltung auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Diese Faktoren drücken laut Carvago die Restwerte von Elektrofahrzeugen zusätzlich.
Beispiele aus der Analyse
- Mercedes EQE verliert rund 70 Prozent an Wert
- E-Klasse liegt bei knapp 50 Prozent
- VW ID.4 verliert 46,1 Prozent
- Tiguan verliert 34,5 Prozent
Die Daten im Detail
Wertverlust gebrauchter E-Autos im Vergleich zu Verbrennern
- BMW iX3 vs. BMW X3
- BMW iX3: von 73.975 Euro auf 39.890 Euro, Wertverlust 46,1 Prozent
- BMW X3: von 68.385 Euro auf 39.990 Euro, Wertverlust 41,5 Prozent
- Differenz E-Auto zu Verbrenner: 4,6 Prozentpunkte
- Porsche Taycan vs. Porsche Panamera
- Porsche Taycan: von 158.900 Euro auf 68.995 Euro, Wertverlust 56,6 Prozent
- Porsche Panamera: von 153.709 Euro auf 79.000 Euro, Wertverlust 48,6 Prozent
- Differenz E-Auto zu Verbrenner: 8,0 Prozentpunkte
- VW ID.3 vs. VW Golf
- VW ID.3: von 43.028 Euro auf 20.990 Euro, Wertverlust 51,2 Prozent
- VW Golf: von 39.650 Euro auf 23.290 Euro, Wertverlust 41,3 Prozent
- Differenz E-Auto zu Verbrenner: 9,9 Prozentpunkte
- VW ID.4 vs. VW Tiguan
- VW ID.4: von 49.065 Euro auf 26.460 Euro, Wertverlust 46,1 Prozent
- VW Tiguan: von 43.500 Euro auf 28.480 Euro, Wertverlust 34,5 Prozent
- Differenz E-Auto zu Verbrenner: 11,6 Prozentpunkte
- Škoda Enyaq vs. Škoda Kodiaq
- Škoda Enyaq: von 61.900 Euro auf 29.889 Euro, Wertverlust 51,7 Prozent
- Škoda Kodiaq: von 46.980 Euro auf 31.480 Euro, Wertverlust 33,0 Prozent
- Differenz E-Auto zu Verbrenner: 18,7 Prozentpunkte
- Peugeot e-208 vs. Peugeot 208
- Peugeot e-208: von 36.420 Euro auf 16.900 Euro, Wertverlust 53,6 Prozent
- Peugeot 208: von 22.990 Euro auf 14.965 Euro, Wertverlust 34,9 Prozent
- Differenz E-Auto zu Verbrenner: 18,7 Prozentpunkte
- Mercedes-Benz EQE vs. Mercedes-Benz E-Klasse
- Mercedes-Benz EQE: von 145.000 Euro auf 43.880 Euro, Wertverlust 69,7 Prozent
- Mercedes-Benz E-Klasse: von 67.988 Euro auf 34.490 Euro, Wertverlust 49,3 Prozent
- Differenz E-Auto zu Verbrenner: 20,4 Prozentpunkte
- Citroën ë-Berlingo vs. Citroën Berlingo
- Citroën ë-Berlingo: von 42.683 Euro auf 17.990 Euro, Wertverlust 57,9 Prozent
- Citroën Berlingo: von 28.930 Euro auf 18.780 Euro, Wertverlust 35,1 Prozent
- Differenz E-Auto zu Verbrenner: 22,8 Prozentpunkte
- Audi e-tron vs. Audi Q8
- Audi e-tron: von 72.900 Euro auf 35.955 Euro, Wertverlust 50,7 Prozent
- Audi Q8: von 84.488 Euro auf 61.890 Euro, Wertverlust 26,7 Prozent
- Differenz E-Auto zu Verbrenner: 24,0 Prozentpunkte
- Hyundai Kona Electric vs. Hyundai Kona
- Hyundai Kona Electric: von 39.590 Euro auf 18.900 Euro, Wertverlust 52,3 Prozent
- Hyundai Kona: von 28.970 Euro auf 21.480 Euro, Wertverlust 25,9 Prozent
- Differenz E-Auto zu Verbrenner: 26,4 Prozentpunkte
Die Auswertung basiert auf Inseraten aus Deutschland und vergleicht Preise von Ende 2022 mit aktuellen Angeboten für dreijährige Fahrzeuge. Trotz oft geringerer Laufleistung schneiden Elektroautos dabei schlechter ab.
Ich sehe darin vor allem eine Verschiebung im Markt, die für Käufer interessant ist. Wer gebraucht kauft, profitiert aktuell stark, während der Wiederverkauf für Besitzer schwieriger wird.
Das könnte sich jetzt allerdings relativ schnell sehr stark ändern 😁
Interessant wäre, ob hier Listenpreise oder Straßenpreise beim Neuwert verglichen wurden. Da die Verbrenner meist deutlich höhere Rabatte bekommen haben, könnte der Unterschied sogar noch größer sein, falls hier Listenpreise verglichen wurden.
Dafür braucht es keine Studie oder Anlayse für tausende €. Glotzen off machen, Koop einschalten und man sieht den Wertverfall. Diesen hatte ich hier schon mehrfach beschrieben, wurde aber immer wieder belächelt. Man ist sogar 2 x mit einem E Auto am Hintern. Bei Anschaffung kostet ein E Auto deutlich mehr als ein Verbrenner und wenn ich die Kiste nach 2-3 Jahren wieder verkaufen will, dann bekomme ich das Teil nicht los oder nur mit herben Verlust. Wer kauft so etwas also ?
Gerade die Leute hier vom Kanal, die immer beschreiben das man sich ein IPhone kauft wegen des hohen Wiederverkaufswert.