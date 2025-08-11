Firmware und OS

Android 17 kommt: Google hat schon einen Namen

Google Pixel 8 Pro Android Apps

Android 16 kam in diesem Jahr deutlich früher und wir werden im zweiten Halbjahr noch ein größeres Update für Android sehen, vermutlich geht es in die Richtung von Android 16.1. Google hat die Android-Entwicklung in diesem Jahr ganz neu aufgestellt und passend dazu gab es in diesem Jahr einen Neustart bei den Namen.

Viele erinnern sich vermutlich noch an die alten Zeiten, in denen Google eine neue Version von Android mit einem zusätzlichen Namen und einer Statue auf dem Campus veröffentlichte. Viele Jahre arbeitete sich Google durch das Alphabet, was sich mit Android 10 zwar nicht änderte, aber der Name war nicht mehr öffentlich.

Android: Das Alphabet startet am Anfang

Mit Android 15 gab es in diesem Jahr wie gesagt einen Neustart, denn nach „Vanilla Ice Cream“ für Android 15 folgte „Baklava“ für Android 16. Google beendete diese alte Vorgehensweise also mit „V“, allerdings war ein Update von Ende 2024 der eigentliche Neuanfang, nämlich Android 14 QPR2. Das hatte aber keinen Namen.

Laut Mishaal Rahman steht jetzt der interne Name für Android 17 fest, Google hat sich auf „Cinnamon Bun“ festgelegt. Für A gab es also keinen Namen, bei B war es Baklava und nächstes Jahr wird es die Zimtschnecke sein. Irgendwie schade, dass Google das nicht mehr öffentlich macht, ich fand das früher immer ganz nett.

  1. Stefan K. 🌀
    sagt am

    Stimmt, war irgendwie eine schöne Tradition mit den Statuen und Süßspeisennamen. Wer erinnert sich nicht an Android 4.4 KitKat und die Klasse Marketingaktionen drumherum…..

    Antworten

