Mobilität

Kia und das alte Problem der Elektroautos

Autor-Bild
Von
|

Es gibt viele Gründe für ein Elektroauto und auch einige dagegen, aber auf der Liste der Kritikpunkte steht meistens der Preis an erster Stelle. Kann ich verstehen und es ist weiterhin ein Problem, wie das neue Modell von Kia wieder sehr gut zeigt.

Vor ein paar Tagen startete der Kia EV4 offiziell in Deutschland, bei dem man uns im Sommer einen Preis ab 37.590 Euro nannte. Jetzt folgt der neue Kia K4, quasi das Verbrenner-Pendant, und das startet schon ab 29.990 Euro in Deutschland.

Im Gegensatz zu Marken wie Stellantis nutzt die Hyundai Motor Group hier zwar zwei verschiedene Plattformen, daher ist der Vergleich nicht ganz so leicht, wie bei der gleichen Basis, aber der Preisunterschied für den Antrieb ist weiterhin hoch.

Es gibt Marken, bei denen das schon wesentlich besser geht, aber an Beispielen wie diesen sieht man gut, dass es weiterhin ein Problem ist. Und selbst wenn die elektrische Version mehr Ausstattung bietet, so benötigt das nicht jeder und es wäre eben schön, wenn man auch beim EV4 eine Version für unter 30.000 hätte.

Elektrischer Jeep: Stellantis zeigt „ersten“ echten SUV für das Gelände

Stellantis präsentierte diese Woche den Jeep Recon, einen elektrischen SUV mit ca. 680 PS, die auf zwei Elektromotoren verteilt sind.…

19. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Kia und das alte Problem der Elektroautos
Weitere Neuigkeiten
Apple iOS 26.2 geht nächsten Schritt: Wann das Update kommen könnte
in Firmware und OS
Heute in einem Jahr erscheint GTA 6
in Gaming
Unlimited Mobile senkt Preise und ersetzt alte Tarife
in Tarife
Black-Week-Kracher im Telekom-Netz: Magenta Mobil M – Unlimited Datenvolumen für 24,95 € mtl.
in Tarife
Vodafone Glasfaser
Vodafone erweitert Gigabit-Versorgung auf knapp 30 Millionen Haushalte
in Vodafone
Elektrischer Jeep: Stellantis zeigt „ersten“ echten SUV für das Gelände
in Mobilität
Windows Icons Header
Microsoft baut Windows zum KI-Betriebssystem um
in Firmware und OS
Apple plant iPhone „mit dem bisher größten Akku“
in Smartphones
Volvo überrascht mit Ende von Lidar-Sensoren
in Mobilität
Google präsentiert Gemini 3 als nächste KI-Generation
in Dienste