Der Google Assistant ist jetzt offiziell Geschichte

Google erkannte mit dem Hype von ChatGPT sehr schnell, dass der Assistant nicht unbedingt bereit für diese neue KI-Ära ist. Während Amazon sich noch eine Weile auf den Stand von Alexa und Apple auf Siri verließen, wechselte man den Dienst.

Mit „Bard“ kam sehr schnell ein passender Chatbot auf den Markt, den man seit dem kontinuierlich weiterentwickelt hat. Vor einer Weile wurde daraus bekanntlich Gemini und Google Gemini ist die Zukunft und ersetzt bald den Google Assistant.

Der Google Assistant läuft 2025 aus

Bis Ende des Jahres wird der Google Assistant „für die meisten Geräte“ nicht mehr verfügbar sein, dann streicht Google den Download in den Stores. Man setzt auf Gemini und der Dienst wird auch neue Plattformen erobern, er soll auf Speakern, auf Displays, auf TVs, im Auto und auf allen Plattformen von Google vertreten sein.

Die passenden Details gibt es „in den nächsten Monaten“, vermutlich wird das ein zentrales Thema der Google I/O 2025 im Mai sein. Gemini wird jetzt weiter optimiert und soll alle Funktionen bieten, die man vom Assistant kennt – und noch viele mehr.

Google „steht erst am Anfang“ bei Gemini, aber eins ist sicher, der Google Assistant ist jetzt Geschichte und 2025 wird das Ende für den Dienst. Also nicht ganz, es gibt noch ein paar Modelle, die zu schlecht (bei der Hardware) für Gemini sind, da wird der Assistant weiterhin laufen. Doch das ist nicht mehr die breite Masse, so Google.