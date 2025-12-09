Android: Google kündigt smarte Brillen für 2026 an

Wearables

Android XR wird nicht nur die Basis für VR-Headsets (wie es Samsung in diesem Jahr mit Galaxy XR vorgestellt hat) sein, Google möchte uns 2026 mehr zeigen. Es wird mehrere Brillen geben, die im Laufe des Jahres auf den Markt kommen.

Hier gibt es bei Google und den Partnern zwei Kategorien für „AI Glasses“. Einmal mit und einmal ohne Display. Basis ist immer Android XR mit Google Gemini, aber nicht jeder möchte ein Display in seiner Brille, so Google heute auf einem Event.

Samsung ist zum Start mit dabei

Zu den ersten Partnern gehören unter anderem Samsung, Gentle Monster und Warby Parker, ob Google auch eine eigene Brille à la „Google Pixel Glass“ plant, ist noch offen. Langfristig wäre das aber möglich, denn man hat schon mit Google Glass vor ein paar Jahren gezeigt, dass man großes Interesse an der AR-Welt hat.

Smarte Brillen werden ein interessantes Thema für 2026, neben Google wird auch Meta sicher weiter aktiv sein und neue Partner kommen auch, Apple könnte seine Brille entweder Ende 2026 oder 2027 zeigen. Als Brillenträger bin ich gespannt.

