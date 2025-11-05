AR und VR

Samsung Galaxy XR: Brille kommt „irgendwann 2026“ nach Deutschland

Autor-Bild
Von
|

Samsung, Google und Qualcomm greifen Apple mit der Vision Pro an und haben vor ein paar Tagen die Galaxy XR vorgestellt, die erste Brille mit Android XR. Doch sie ist aktuell nur in den USA erhältlich. Das wird sich nächstes Jahr ändern.

Laut SamMobile wird die Samsung Galaxy XR „irgendwann 2026“ zu uns nach Deutschland kommen, wir sind eines von mehreren Ländern, die als Nächstes auf der Liste stehen. Ich würde also durchaus noch auf der erste Halbjahr tippen.

Samsung Galaxy XR: Die technischen Details

Technisch nutzt Samsung hier ein Micro-OLED-Display mit 4K-Auflösung mit bis zu 90 Hz und 109 (horizontal) bzw. 100 (vertikal) Grad Field of View. Unter der Haube werkelt der Snapdragon XR2+ Gen 2 von Qualcomm, dem 16 GB RAM zur Seite stehen, es gibt nur eine Version mit 256 GB internem Speicher und diese Sensoren:

  • Zwei hochauflösende Pass-Through-Kameras
  • Sechs nach außen gerichtete Tracking-Kameras
  • Vier Eye-Tracking-Kameras
  • Fünf inertiale Messeinheiten (IMUs)
  • Ein Tiefensensor
  • Ein Flickersensor

Die Brille kann eure Iris (auch zum Entsperren) scannen, hat eine Kamera mit 6,5 MP, es gibt Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 7, die Akkulaufzeit liegt bei ca. 2 Stunden (2,5 Stunden für Video), es gibt zwei Lautsprecher und wir sprechen über 545 Gramm (plus 302 Gramm für den Akku, dieser ist nicht direkt in das Headset integriert).

Die erste Samsung Galaxy XR startete am 21. Oktober in den USA und Südkorea und kostet 1.799 Dollar. Es ist also von knapp 2.000 Euro mit Steuern auszugehen.

Motorola zeigt „das erste ultradünne Smartphone ohne Kompromisse“

Die ultradünnen und leichten Smartphones sind da und Samsung ist bereits mit seinem Anlauf gescheitert. Bei Apple läuft es okay,…

5. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / AR und VR / Samsung Galaxy XR: Brille kommt „irgendwann 2026“ nach Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Deutschland Germany
Entlastungskabinett: Bundesregierung startet größten Bürokratieabbau seit Jahren
in Gesellschaft
BMW bestätigt Zeitraum für den neuen i3
in Mobilität
Apple Iphone 15 Pro Front
simyo startet Black-Deal-Tarif mit 35 GB für 5,99 € mtl.
in Tarife
Die neue Tagesschau-App kommt nächsten Monat
in Dienste
Motorola zeigt „das erste ultradünne Smartphone ohne Kompromisse“
in Smartphones
Videofunktion endlich da: Ring Intercom bekommt großes Upgrade
in Smart Home
Netflix: Die Haftbefehl-Story ist ein voller Erfolg
in News
Amazon Music bekommt die neue Alexa spendiert
in Dienste
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Black Weeks mit ChatGPT Plus, Tarifaktionen und mehr
in Tarife
Erste Bilder: BMW feiert ein elektrisches Comeback
in Mobilität