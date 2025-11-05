Samsung Galaxy XR: Brille kommt „irgendwann 2026“ nach Deutschland

Samsung, Google und Qualcomm greifen Apple mit der Vision Pro an und haben vor ein paar Tagen die Galaxy XR vorgestellt, die erste Brille mit Android XR. Doch sie ist aktuell nur in den USA erhältlich. Das wird sich nächstes Jahr ändern.

Laut SamMobile wird die Samsung Galaxy XR „irgendwann 2026“ zu uns nach Deutschland kommen, wir sind eines von mehreren Ländern, die als Nächstes auf der Liste stehen. Ich würde also durchaus noch auf der erste Halbjahr tippen.

Samsung Galaxy XR: Die technischen Details

Technisch nutzt Samsung hier ein Micro-OLED-Display mit 4K-Auflösung mit bis zu 90 Hz und 109 (horizontal) bzw. 100 (vertikal) Grad Field of View. Unter der Haube werkelt der Snapdragon XR2+ Gen 2 von Qualcomm, dem 16 GB RAM zur Seite stehen, es gibt nur eine Version mit 256 GB internem Speicher und diese Sensoren:

Zwei hochauflösende Pass-Through-Kameras

Sechs nach außen gerichtete Tracking-Kameras

Vier Eye-Tracking-Kameras

Fünf inertiale Messeinheiten (IMUs)

Ein Tiefensensor

Ein Flickersensor

Die Brille kann eure Iris (auch zum Entsperren) scannen, hat eine Kamera mit 6,5 MP, es gibt Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 7, die Akkulaufzeit liegt bei ca. 2 Stunden (2,5 Stunden für Video), es gibt zwei Lautsprecher und wir sprechen über 545 Gramm (plus 302 Gramm für den Akku, dieser ist nicht direkt in das Headset integriert).

Die erste Samsung Galaxy XR startete am 21. Oktober in den USA und Südkorea und kostet 1.799 Dollar. Es ist also von knapp 2.000 Euro mit Steuern auszugehen.