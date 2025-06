Angriff auf Whoop-Band: Polar will Sportler im Herbst überraschen

Polar hat angekündigt, dass es im September ein komplett neues Wearable der Marke geben wird, welches eine neue Produktkategorie bei der Marke einleitet. Es soll ein Band kommen, welches ohne ein Display auskommt, also wie bei Whoop.

Doch im Gegensatz zu Whoop gibt es kein Abo-Modell, das betont man ganz klar (nennt Whoop aber nicht beim Namen). Das Band von Polar soll Sport, Schlaf, Fitness und mehr im Alltag tracken und die Ankündigung steht am 3. September an.

Ein erstes Teaserbild zeigt schon ganz gut, wohin die Reise geht, das wird sicher ein direkter Angriff auf Whoop. Aber Whoop bietet das Abo nicht einfach so an, das rechnet sich sonst nicht. Ich bin daher gespannt, wie das Polar finanzieren will.

