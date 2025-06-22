Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Anker Nano Powerbank

Anker präsentierte vor ein paar Tagen mal wieder neue Ladelösungen und eine davon erreichte mich, die Anker Nano Powerbank. Es handelt sich dabei um eine sehr schlanke Powerbank (102 × 71 × 8,6 Millimeter), die auch auf Magneten setzt.

Das bedeutet, dass sie an Geräten mit Qi 2 bzw. eben MagSafe beim Apple iPhone, magnetisch hält. Anker hat sie sich dieses Mal aber nicht von Apple zertifizieren lassen, es ist also keine MagSafe-Powerbank, sondern eine MagGo-Powerbank.

Wir sprechen hier über einen Preis von 49,99 Euro und man kann die Powerbank in Schwarz und Weiß bei Amazon kaufen. Intern sind 5.000 mAh verbaut und geladen wird sie über USB C, kleine LEDs auf der unteren Seite zeigen den Akkustand an.

Die Verarbeitung ist astrein und die Powerbank fühlt sich erstaunlich hochwertig an, denn Anker setzt auf viel Aluminium. Sie ist sehr dünn und nicht besonders schwer, man kann das (in meinem Fall iPhone) Smartphone also weiterhin bequem nutzen.

Man muss sich auch keine Sorge machen, dass die Powerbank abfällt, sie hält hier bombenfest, auch in der Hosentasche wackelt da nichts. Und sie ist sehr dezent und sieht optisch gut aus, in meinem Fall natürlich Schwarz, passend zum Gerät.

Geladen wird mit 20 Watt über USB C oder 15 Watt über MagSafe, ein kleines Kabel mit USB C liegt übrigens dabei, ein Netzteil fehlt jedoch. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, ich bin mit der dünnen und leichten Lösung bisher wirklich sehr zufrieden.

Die Akkugröße ist nicht weltbewegend, das weiß ich auch, da sind 50 Euro für eine Powerbank nicht extrem günstig, ich finde den Preis für die Qualität jedoch fair und mir reicht die Kapazität, mir reicht der Akku sogar meistens so für einen vollen Tag.

Ich kann die Anker Nano Powerbank also sehr empfehlen, sie wird jetzt meine erste Anlaufstelle für eine Powerbank im Alltag, wenn ich keine große Powerbank (wie in einem Urlaub) benötige. Qi 2 bzw. MagSafe ist schon was Feines, am Anfang war ich da noch sehr skeptisch. Wird Zeit, dass die Android-Welt endlich nachzieht.

