Mobilität

Übernahme im Automarkt: mobile.de kauft das Deutschlandgeschäft von Carwow

René Hesse
Von

Das Unternehmen mobile.de will das Deutschlandgeschäft von Carwow übernehmen und Carwow.de als eigenständige Marke weiterführen.

Mobile.de und die Carwow Group haben dazu eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Einen Kaufpreis nennen die Unternehmen nicht.

Carwow.de soll auch nach der Übernahme mit eigenem Team und eigener Geschäftsführung arbeiten. Philipp Sayler von Amende bleibt CEO. Zudem sollen bestehende Beziehungen zu Händlern, Herstellern und Partnern unverändert fortgeführt werden.

mobile.de will Neuwagen- und Leasinggeschäft stärken

Mobile.de will seine Reichweite und Marktplatz-Erfahrung mit den Lösungen von Carwow.de für Neuwagen, Leasing und den Gebrauchtwagenankauf verbinden. Bis zur Genehmigung bleiben beide Unternehmen operativ getrennt.

Die wichtigsten Zahlen und Fakten:

  • mobile.de verzeichnet laut eigenen Angaben mehr als 140 Millionen Besuche pro Monat.
  • Auf der Plattform waren 2025 durchschnittlich mehr als 1,6 Millionen Fahrzeuge inseriert.
  • Carwow ist seit 2016 auf dem deutschen Markt aktiv.
  • Die Carwow-Plattformen erreichen rund 17,7 Millionen Nutzer pro Monat.

Die Marke Carwow soll in Deutschland über eine unbefristete Lizenz weiter genutzt werden. Die Carwow Group will sich nach dem Verkauf stärker auf Großbritannien und Spanien konzentrieren.

Ich halte die Übernahme für einen interessanten Schritt, weil mobile.de damit gezielt Kompetenzen abseits klassischer Fahrzeuganzeigen einkauft. Vor allem bei Neuwagen und Leasing könnte der Wettbewerb im deutschen Online-Automarkt dadurch spürbar intensiver werden.

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