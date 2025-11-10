Anno 117 auf der PS5 angezockt: Die Reihe hat mich wieder zurück

Ich zocke seit einigen Tagen das neue Anno 117 Pax Romana auf der PlayStation 5 Pro von Sony und konnte bereits einige Stunden in das Spiel eintauchen. Es ist ein paar Jahre her, dass ich Anno gespielt habe, doch die alte Serie hat mich wieder.

Ubisoft Mainz liefert bisher voll ab

Das neue Spiel von Ubisoft Mainz lässt euch das Römische Reich zu seiner alten Hochphase erleben und ihr könnt das entweder komplett frei, oder mit einer Kampagne angehen. Ich habe mich für die Kampagne entschieden, wobei diese auch nach mehreren Stunden ehrlich gesagt nur so nebenbei so sich hinplätschert.

Vielleicht wird diese später zu einem Highlight, ich bezweifle es aber irgendwie, doch auch ohne eine starke Story konnte mich Anno 117 bisher überzeugen. Es steckt sehr viel Liebe im Detail, die Musik ist großartig und das alte Anno-Gefühl (nur noch kurz das hier bauen, zack, ist eine Stunde vorbei) hatte mich direkt wieder.

Auf der PS5 macht das Spiel bisher auch einen sehr guten Eindruck, es lässt sich gut bedienen (mit Controller nie optimal, vor allem in hektischeren Szenen, aber es geht) und ich hatte bisher nicht einen Bug. Und auch nicht einen kleinen Ruckler.

So viel mehr kann ich euch bisher noch nicht sagen, es fühlt sich für mich wie ein klassisches und bisher sehr gutes Anno an. Ich habe die Reihe zwar einige Jahre nicht gespielt, aber sie entfachte schon früher einen kleinen Suchtfaktor bei mir. Entweder man mag diese Art von Aufbausimulation oder nicht, mir gefällt sowas.

Schade, dass die Geschichte bisher eher so nebenbei läuft und auch wenn sie gut vertont und nett erzählt ist, so fesseln die Charaktere kaum. Ich kümmere mich zwar hin und wieder um die Aufgaben und verfolge das Geschehen, aber wenn ich ehrlich bin, dann gilt meine Aufmerksamkeit bisher einzig und alleine meiner Stadt.

Doch genau das macht bisher verdammt viel Spaß.

Anno 117 Pax Romana erscheint am 13. November für den PC, die aktuelle Xbox und die PlayStation 5 und kostet knapp 60 Euro. Außerdem ist der neue Titel der Reihe direkt in Ubisoft+ enthalten. Weitere Details gibt es auf der Produktseite.

