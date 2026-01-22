Dienste

AOK belohnt gesunde Ernährung mit Lidl-Plus-Coupons

Autor-Bild
Von
|

AOK NAVIDA ist ab sofort in Version 12.25.0 verfügbar und erweitert die App laut Changelog um neue Coupon-Funktionen sowie technische Anpassungen.

Mit dem Update auf Version 12.25.0 ergänzt die AOK NAVIDA App ihr bestehendes Angebot um eine neue Verknüpfung mit dem Bonusprogramm Lidl Plus. Nach Angaben der Entwickler können Nutzer ab dem 1. Februar über die App bestimmte Coupons freischalten, die an das Starten und Verfolgen von Ernährungszielen gekoppelt sind.

Die Freischaltung der Coupons erfolgt laut Entwicklerangaben schrittweise über definierte Ziele innerhalb der App. Voraussetzung ist die Teilnahme am Ernährungsprogramm der AOK PLUS sowie ein aktives Lidl-Plus-Konto. Die Inhalte der Coupons und deren konkrete Vorteile werden im Changelog nicht näher spezifiziert.

Technische Änderungen und Funktionsanpassungen

Neben der neuen Coupon-Integration nennt der Entwickler weitere Anpassungen auf technischer Ebene. Dazu zählen laut Changelog Fehlerkorrekturen sowie Verbesserungen bei Stabilität und Performance der App.

Genannte Neuerungen laut Changelog

  • Integration von Lidl-Plus-Coupons für AOK-PLUS-Versicherte ab 1.2.26
  • Freischaltung über definierte Ernährungsziele
  • Allgemeine Fehlerbehebungen
  • Optimierungen bei Performance und Stabilität

AOK NAVIDA ist eine Gesundheits-App der AOK, mit der Nutzer Gesundheitsziele verfolgen, Bonusprogramme nutzen und Angebote rund um Bewegung, Ernährung und Prävention verwalten können.

Mogelpackung des Jahres gekürt: Milka verliert Kunden und Vertrauen

Die Milka Alpenmilch Schokolade wurde von Verbrauchern zur „Mogelpackung des Jahres“ 2025 gewählt. Die Verbraucherzentrale Hamburg meldet, dass die Schokolade…

21. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Software / AOK belohnt gesunde Ernährung mit Lidl-Plus-Coupons
Weitere Neuigkeiten
Threads Logo Header
Das Ende der Werbefreiheit bei Threads ist da
in Social
Dacia Logo Header
Angriff auf den Skoda Octavia: Dacia plant neues Modell für 2026
in Mobilität
Apple Airtag Airtags Header
Apple überrascht mit KI-Wearable im AirTag-Stil
in Wearables
VW ID Tiguan kommt 2026: Volkswagen beendet den VW ID.4
in Mobilität
Siri 2.0 kommt mit iOS 27: Apple plant ganz großen Neustart
in Firmware und OS
Volvo EX60 ist ein „Game Changer“: Das wichtigste Elektroauto der Marke
in Mobilität
Prince Of Persia The Sands Of Time Remake
Massive Krise bei Ubisoft: Spiele werden eingestellt und verschoben
in Gaming
Sony Linkbuds Clip: Neuer Open-Ear-Kopfhörer vorgestellt
in Audio
Deutschland Germany De Schland
Digitales Führungszeugnis kommt und nutzt die BundID
in Gesellschaft
Dacia Spring für 5900 Euro: Elektroauto zum Kampfpreis
in Mobilität