AOK belohnt gesunde Ernährung mit Lidl-Plus-Coupons

AOK NAVIDA ist ab sofort in Version 12.25.0 verfügbar und erweitert die App laut Changelog um neue Coupon-Funktionen sowie technische Anpassungen.

Mit dem Update auf Version 12.25.0 ergänzt die AOK NAVIDA App ihr bestehendes Angebot um eine neue Verknüpfung mit dem Bonusprogramm Lidl Plus. Nach Angaben der Entwickler können Nutzer ab dem 1. Februar über die App bestimmte Coupons freischalten, die an das Starten und Verfolgen von Ernährungszielen gekoppelt sind.

Die Freischaltung der Coupons erfolgt laut Entwicklerangaben schrittweise über definierte Ziele innerhalb der App. Voraussetzung ist die Teilnahme am Ernährungsprogramm der AOK PLUS sowie ein aktives Lidl-Plus-Konto. Die Inhalte der Coupons und deren konkrete Vorteile werden im Changelog nicht näher spezifiziert.

Technische Änderungen und Funktionsanpassungen

Neben der neuen Coupon-Integration nennt der Entwickler weitere Anpassungen auf technischer Ebene. Dazu zählen laut Changelog Fehlerkorrekturen sowie Verbesserungen bei Stabilität und Performance der App.

Genannte Neuerungen laut Changelog

Integration von Lidl-Plus-Coupons für AOK-PLUS-Versicherte ab 1.2.26

Freischaltung über definierte Ernährungsziele

Allgemeine Fehlerbehebungen

Optimierungen bei Performance und Stabilität

AOK NAVIDA ist eine Gesundheits-App der AOK, mit der Nutzer Gesundheitsziele verfolgen, Bonusprogramme nutzen und Angebote rund um Bewegung, Ernährung und Prävention verwalten können.