Apple AirPods 4 nach 6 Monaten: Lohnt sich der ANC-Kopfhörer?

Seit etwas mehr als einem halben Jahr begleiten mich die AirPods 4 von Apple als ANC-Version im Alltag und haben mich dabei tatsächlich überrascht. Ich war viele Jahre kein AirPods-Nutzer mehr, die AirPods 4 begleiten mich aber fast täglich.

Das hat zwei Gründe und beide zeigen, wie subjektiv ein Kopfhörer ist. Bei meiner Frau ist es nämlich genau anders, sie findet diese beiden Änderungen nicht so gut wie ich und bevorzugt die AirPods 3. Was ist gemeint? Passform und das ANC.

Apple AirPods 4: Mein Fazit als Video

Apple AirPods 4: Es kommt auf die Form an

Die erste AirPods-Generation sagte mir damals zu und technisch gesehen auch die AirPods Pro, zu denen ich später wechselte. Doch bei Kopfhörern mit Silikonaufsatz gibt es für mich deutlich bessere Alternativen, die ohne den Stängel auskommen.

Im Sport und anderen Situationen habe ich in den letzten Jahren vor allem Jabra, Sony und Co. genutzt (und mache das bis heute), aber im Alltag waren es die ganz normalen AirPods. Mit der Zeit war das Original technisch aber nicht mehr gut.

Die zweite Generation übersprang ich damals und mit der dritten wollte ich dann mal wieder wechseln, doch leider sagte mir die Passform gar nicht zu. Bis heute mag ich sie nicht und wenn ich mich bewege oder rede, fallen sie fast aus dem Ohr.

Mit der vierten Generation hat Apple das Design der AirPods wieder geändert und sie sitzen jetzt wieder sehr bequem im Ohr, noch bequemer, als die erste Version. Für mich ist die vierte Standard-Version der AirPods der bisher bequemste AirPod.

Im Alltag stört mich der Stängel auch nicht so sehr, wie beispielsweise im Sport, da kann ich gut mit leben. Ich nutze die AirPods 4 überwiegend im Büro oder beim Spazieren, was ich mit dem Säugling häufiger mal eine Stunde (oder länger) mache.

Doch nicht nur die Passform der AirPods 4 gefällt mir, für mich war auch wichtig, dass es ANC (aktive Geräuschunterdrückung) gibt. Das ist nicht so gut, wie von anderen Kopfhörern, aber erstaunlich gut für einen Kopfhörer mit offener Form.

Mir reicht es jedenfalls beim Spazieren oder Arbeiten (wenn der Junior mal etwas lauter spielt) aus. Für den Sport wäre das nichts, da benötige ich mehr Fokus, die Apple AirPods 4 wurden für mich aber der perfekte Begleiter hier normalen Alltag.

Der Sound ist gut, die Höhen sind schön klar, nur der Bass ist jetzt nicht unbedingt die Stärke. Stört mich aber weniger, da ich mit den AirPods sehr viele Podcasts höre, Videos schaue oder telefoniere. Musik wird gar nicht so häufig abgespielt.

In meinem Alltag ist vor allem auch der sehr gute Transparenzmodus praktisch, der abgespielte Inhalt pausiert, ANC geht aus und man hört das Gegenüber sehr klar. Und ich rede dann auch nicht so laut wie bei anderen Modellen (so meine Frau).

Apple nutzt hier natürlich auch die Stärke des Ökosystems, der Wechsel zwischen den Plattformen (ein Video am Mac, kurz zu einem Spiel am iPad und direkt zum Podcast am iPhone) klappt bisher gut. Am Apple TV nutze ich sie auch ab und zu.

Apple AirPods 4: Mein Fazit nach 6 Monaten

Machen wir es kurz. Die AirPods 4 sind für mich ein rundes Gesamtpaket, was gut in meinen Alltag passt. Ja, ich habe den Luxus, dass ich mehrere Kopfhörer im Alltag nutze, als Sport-Kopfhörer eigenen sich AirPods für mich zum Beispiel nicht.

Doch im normalen Alltag nutze ich sie echt gerne und sogar lieber, als ich das vor der Ankündigung erwartet habe. In den letzten Jahren waren AirPods bei mir nämlich kein Thema mehr. Die AirPods 3 passten nicht und die AirPods Pro 2 sind sicher sehr gut, aber ein Kopfhörer dieser Art darf bei mir keinen Stängel haben.

Nur eine Sache fehlt mir hier, denn es gibt nicht die Touch-Stängel der Pro-Version, man kann den Inhalt also nur pausieren und nicht die Lautstärke ändern. Eine eher seltsame Entscheidung, aber irgendwas muss man sich für die AirPods 5 aufheben.

Ich kann die AirPods also nicht grundsätzlich empfehlen, die vierte Generation ist für mich aber fast ein Volltreffer bisher. Allerdings nur in der ANC-Version, die ein paar Euro mehr kostet (AirPods 4 gibt es auch ohne ANC für ca. 40 Euro weniger).

PS: Diese Version hat dann auch ein Case mit Qi und einen Lautsprecher für die Wo ist?-Funktion, die ich nicht benötige, aber kabelloses Laden ist schon praktisch.

