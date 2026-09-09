Apple iPhone 18 Pro vorgestellt: Feinschliff vor dem großen Upgrade

Apple stellt einiges beim iPhone-Lineup um, die Konstant bleibt aber, das Apple iPhone 18 Pro wurde heute im Rahmen des Apple Events offiziell vorgestellt. Und es ist, wie erwartet, ein letzter Feinschliff vor dem großen Jubiläum-Upgrade (2027).

Mit dem iPhone 17 Pro überarbeitete Apple das Design und führte nach vielen Jahren mal wieder ein Unibody-Gehäuse aus Aluminium ein, das bleibt in diesem Jahr erhalten. Aber es gibt mit Schwarz, Silber, Rot und Hellblau neue Farben.

Das Schöne an den neuen Farben: Die Glasrückseite ist zwar immer noch sichtbar, aber sie hebt sich nicht mehr so sehr vom Aluminium ab. Apple dachte sicher, dass die alte Optik ein Alleinstellungsmerkmal sein wird, wie die Notch oder Dynamic Island, aber die meisten Nutzer haben diese Rückseite dann doch eher kritisiert.

Apple iPhone 18 Pro: Das steckt drin!

Unter der Haube werkelt der Apple A20 Pro (2 nm von TSMC) in Kombination mit 12 GB RAM, der von einer besseren Kühlung überwacht wird. Außerdem hat Apple den neuen iPhones (Pro und Pro Max) einen größeren Akku spendiert und die Laufzeit optimiert. Und es lädt endlich schneller (Apple nannte aber keine Details dazu).

Das Highlight ist die neue Hauptkamera mit einer variablen Blende und einem größeren Sensor, es bleibt aber bei 48 Megapixel. Zu den anderen Kameras hat Apple kaum etwas gesagt, da wird sich also nichts getan haben. Und dann gibt es noch die neue und kleinere Dynamic Island (jetzt auch mit drei Live-Aktivitäten).

Apple iPhone 18 Pro: Das kostet es!

Das neue iPhone wird, große Überraschung (Ironie!), teurer, das haben wir uns alle gedacht. Nur wie viel? Es geht jetzt bei 1.449 Euro los, das Pro Max startet dann bei 1.599 Euro in Deutschland. Die Vorbestellungen starten wie erwartet erst am 12. September (vermutlich wieder um 14 Uhr) und Marktstart ist am 18. September.

Weitere Details gibt es auf der Webseite von Apple.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗