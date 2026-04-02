Audio

Apple AirPods: Der H2-Chip hat „noch viel Potenzial“

Autor-Bild
Von
Google News
|

Apple aktualisierte diese Woche die AirPods Max und liefert den Kopfhörer jetzt, wie auch die AirPods und AirPods Pro, mit einem H2-Chip aus. Grund ist wohl, dass man keine H1-Chips mehr besitzt, aber der H2 ist noch lange nicht am Ende.

Im Gespräch mit TechRadar hat Jacob Krol von Apple verraten, dass „noch viel Potenzial“ im Apple H2 steckt und es klingt so, als ob da auch in Zukunft weitere Updates kommen, mit denen Apple, wie bisher auch, neue Funktionen einführt.

Die Frage ist nur, wie viel da noch geplant ist, denn angeblich arbeitet Apple schon am H3-Chip und sobald eine neue Chip-Generation da ist, bekommt die alte oft keine großen Highlights mehr. Ich hätte beim Apple H2, der auch bald vier Jahre alt ist, aber auch nicht mehr damit gerechnet, ich will das also positiv interpretieren.

Apple: Das Jubiläums-iPhone kommt wohl nur mit zwei Kameras

Apple hat beim iPhone Pro den Fokus wieder auf „function over form“ gelegt und es sieht nicht mehr gut aus,…

2. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Apple AirPods: Der H2-Chip hat „noch viel Potenzial“
Weitere Neuigkeiten
Anker Eufy Babyphone E20 Display
Eufy Babyphone E21 im Test: Anker bessert endlich nach
in Testberichte
Volkswagen: Der ganz neue VW ID.3 kommt bald
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Apple Watch Gliederarmband
in Kommentar
Avm Fritzsmart Energy 250 Stromzaehler
backFlip 14/2026: Smart-Meter-Schock: Behörde greift hart durch
in backFlip
Google veröffentlicht Firmware-Update für Pixel Buds A
in Firmware und Updates
Xbox Series X Mit Controller
Xbox Store Frühlings-Sale: Microsoft startet die Angebotswochen
in Schnäppchen
Google nennt erste Details zu Wear OS 6.1
in Firmware und Updates
RTL+ zeigt „Das Kanu des Manitu“ exklusiv
in Unterhaltung
O2 2
Telefónica Deutschland: Netz-Offensive bringt mehr 5G und neue Standorte
in Provider
Diese Kopfhörer sollen Übelkeit reduzieren
in Audio