Apple AirPods: Der H2-Chip hat „noch viel Potenzial“

Apple aktualisierte diese Woche die AirPods Max und liefert den Kopfhörer jetzt, wie auch die AirPods und AirPods Pro, mit einem H2-Chip aus. Grund ist wohl, dass man keine H1-Chips mehr besitzt, aber der H2 ist noch lange nicht am Ende.

Im Gespräch mit TechRadar hat Jacob Krol von Apple verraten, dass „noch viel Potenzial“ im Apple H2 steckt und es klingt so, als ob da auch in Zukunft weitere Updates kommen, mit denen Apple, wie bisher auch, neue Funktionen einführt.

Die Frage ist nur, wie viel da noch geplant ist, denn angeblich arbeitet Apple schon am H3-Chip und sobald eine neue Chip-Generation da ist, bekommt die alte oft keine großen Highlights mehr. Ich hätte beim Apple H2, der auch bald vier Jahre alt ist, aber auch nicht mehr damit gerechnet, ich will das also positiv interpretieren.