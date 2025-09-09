Audio

Apple AirPods Pro 3 vorgestellt: Das „beste ANC von allen Kopfhörern“

Apple hat heute wie erwartet eine neue Generation der AirPods Pro im Rahmen des Apple Events vorgestellt. Optisch tut sich gar nicht so viel, auf den ersten Blick sind sich die zweite und dritte Generation ähnlich, unter der Haube tut sich aber mehr.

So hat Apple laut eigenen Angaben ein besseres Spatial Audio-Erlebnis eingebaut und man verspricht das „beste ANC von allen Kopfhörern“ auf dem Markt (gemeint sind In-Ear-Modelle). Im Vergleich mit den AirPods Pro 2 soll das ANC doppelt so gut sein, im Vergleich mit der ersten Generation soll es sogar viermal so gut sein.

Das wird nicht nur über neue Technik ermöglicht, es gibt auch Schaum in den Aufsätzen im Ohr, wie man es beispielsweise von Ohropax kennt. Außerdem gibt es jetzt fünf Aufsätze für das Ohr und wie erwartet auch einen Live-Übersetzer.

Ein Pulsmesser, wie wir ihn bereits von Beats kennen, ist ebenfalls in den AirPods Pro 3 zu finden, wie auch eine bessere Akkulaufzeit von 8 Stunden. Beim Preis tut sich nichts, die UVP bleibt bei 279 Euro. Die Vorbestellungen starten noch heute und Marktstart ist am 19. September. Weitere Details gibt es direkt bei Apple.


