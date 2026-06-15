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The Witcher: Neues Multiplayer-Spiel soll in Entwicklung sein

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Neben einem Remake von The Witcher, einer Erweiterung für The Witcher 3 und The Witcher 4 ist bei CD Projekt Red noch Projekt „Sirius“ in Entwicklung, welches laut MP1st neue Wege geht und bei dem es sich um ein Multiplayer-Spiel handelt.

Bisher werden die Konsolen laut Quelle noch nicht in der Entwicklung erwähnt, man zielt wohl auf PC und mobile Nutzer ab, was aber nicht heißt, dass das nicht noch kommt. Vielleicht ist es aber auch ein 0815-Mobile-Game, was dann eben auch für den PC angeboten wird, sowas ist nicht ungewöhnlich, und Konsolen auslässt.

Die Geschichte spielt im Jahr 1230, zu einer Zeit, als Geralt noch ein junger Hexer war. Im Spiel schlüpfst du in die Rolle deines ganz persönlichen, individuell anpassbaren Hexers, wobei dir die üblichen Optionen zur Verfügung stehen, die man von einem Multiplayer-Erlebnis erwartet, wie zum Beispiel die Anpassung von Geschlecht und Aussehen.

CD Projekt Red soll keinen Singleplayer-Modus geplant haben, da erwartet die Fans in den nächsten Jahren aber auch mehr als genug Material, und es wird kostenlos (also free-to-play) starten. Im Koop-Modus geht man hier wohl auf Monsterjagd.

Was das Gameplay angeht, schickt dich der Titel auf Aufträge, bei denen du Monster in verschiedenen Umgebungen töten musst, die die Spieler von der Serie gewohnt sind, wie zum Beispiel dunkle Wälder, lebhafte Dörfer und verwunschene Ruinen.

Klingt nach einem logischen Schritt, Live-Service-Spiele sind die lukrativsten Spiele und sowas fehlt im Portfolio von CD Projekt Red noch. The Witcher bietet sich auch gut dafür an. Für mich komplett uninteressant, vor allem, wenn der Fokus auf PC und Smartphones liegt, aber aus finanzieller Sicht wäre das keine schlechte Idee.

Nach The Witcher 4, an dem aktuell die meisten Entwickler arbeiten, und nach Cyberpunk 2, was danach folgt, liegt Projekt Sirius auf Platz 3, was die Anzahl der Entwickler angeht, noch vor Projekt Hadar. Aber es ist mit etwas mehr als 50 Personen kein großes Team, daher ist unklar, wie und wann das Spiel kommt.

Vielleicht hat man sich hier aber auch externe Hilfe gesucht.

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