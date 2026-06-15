Das iPhone und die neue Siri: Bei Apple wird es extrem kompliziert

Die neue Siri AI ist Siri 2.0 und ein Neustart mit Google-Technik im Hintergrund. Wir in der EU müssen länger warten, aber das ist nur ein „Problem“ der neuen Siri, im Detail ist die Lage der Siri AI extrem kompliziert. Eigentlich bekommen sogar nur zwei aktuelle iPhones das „volle Paket“, der Rest muss mit Abstrichen leben.

Laut Apple ist Siri AI ein Teil der neuen Apple Intelligence, die man zwar nicht 2.0 nennt, die aber eigentlich Version 2.0 ist. Die Apple Intelligence gibt es ab dem iPhone 16, ältere Modelle sind also raus, selbst das iPhone 15 Pro, was damals ein großer Kritikpunkt war. Aber nur zwei iPhones bekommen alle Neuerungen.

Selbst ein iPhone 17 bekommt nicht alles

Das Apple iPhone 17 Pro (Max) und Apple iPhone Air haben nicht nur einen Chip, den man für die Siri AI benötigt, sie haben auch 12 GB RAM. Diese Menge benötigt man für Dinge wie die „Anpassung der Sprache von Siri“ oder die „Verbesserte Genauigkeit beim Diktieren“. Das gibt es dann nicht einmal bei einem iPhone 17.

Wer also wirklich alles nutzen möchte, der benötigt ein Apple iPhone 17 Pro (Max) oder Apple iPhone Air und muss Siri auf Englisch nutzen. Weitere Sprachen folgen und wie es in der EU aussieht, das ist noch vollkommen offen. Apple gibt an, dass man keine Lösung für die EU hat, es dürfte also wahrscheinlich 2027 werden.

Grundsätzlich ist iOS 27 das, was iOS 18 und iOS 26 hätten sein sollen, aber es erinnert doch wieder an den Start der Apple Intelligence. Im Herbst kommt erst die Beta und es gibt Einschränkungen, was welches iPhone bekommt. Und Modelle, die „Build for Apple Intelligence“ waren, waren es doch nicht, weil RAM fehlt.

Der normale Nutzer blickt nicht mehr durch

Ich blicke da selbst kaum noch durch, habe am Wochenende aber gemerkt, dass es „normale“ Nutzer noch weniger tun. Apple kommuniziert das auch nicht klar, was ich verstehen kann, es würde nicht gut ankommen, wenn man auf der Keynote sagt, dass nur das iPhone 17 Pro und Air wirklich alle Siri-Neuerungen bekommen.

Den entsprechenden Hinweis findet man nur im Kleingedruckten.

Doch das lesen „normale“ Nutzer nicht und selbst interessierte Nutzer schauen sich maximal die Preview-Seite und nicht das Kleingedruckte an. Apple hat das in der Vergangenheit schon besser kommuniziert und wenn man das bis Herbst nicht ändert, dann wird das, wie bei der Apple Intelligence vor zwei Jahren, schwierig.

Da gibt es dann viele enttäuschte iPhone-Nutzer, die mehr erwarten.

Ich bin dann auch gespannt, ob wir mit dem Apple iPhone 18 Pro (Max) und Apple iPhone Ultra (oder Fold) im Herbst weitere Funktionen bei Siri AI sehen werden, die selbst ein Apple iPhone 17 Pro (Max) nicht mehr bekommt. Mehr als 12 GB RAM gibt es 2026 nicht, aber Apple könnte hier mit dem neuen Chip „argumentieren“.

Wer also den Stand der Apple Intelligence haben möchte, den uns Apple vor über zwei Jahren versprochen hat, der spart am besten für das neue iPhone im Herbst.

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