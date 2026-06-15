So teuer ist der elektrische GTI von Peugeot

Das Zeitalter der elektrischen GTI-Modelle ist da und auch Stellantis will mit dem Namen die Performance-Menschen abholen. Der Peugeot E-208 GTI steht an und es gibt einen Preis, der, wie erwartet, durchaus teuer ausfällt: 44.900 Euro.

Da geht es jedenfalls los, wobei im Konfigurator (der bereits hier online ist) nicht mehr viel dazukommt, immerhin ist da bei so einem teuren Preis die volle Hütte. Und Spielereien wie einen Schalthebel mit 5-Gang-Getriebe braucht keiner.

Angekündigt wurde der Peugeot E-208 GTI schon vor einem Jahr, er kommt mit 206 kW (280 PS), schafft in 5,7 Sekunden die 0 auf 100 km/h (bei 180 km/h ist Schluss) und die Reichweite liegt nach WLTP-Standard bei 350 km. Sonst ist das eben ein elektrischer 208er, der im Kern weiterhin auf dem Verbrenner basiert.

Schön, dass die Auswahl an Modellen wächst, mich stört das mit dem GTI auch nicht so sehr (weil ja einige immer wieder schreiben, dass das bei Elektroautos keinen Sinn ergibt, was stimmt, wie Turbo bei Porsche auch nicht, aber wir alle wissen, was gemeint ist), aber die Preise für diese Modelle sind schon heftig.

Das ist Polo-Klasse zum Preis eines VW Golf GTI.

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