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Volkswagen: Schnelles Laden bei Elektroautos wird noch dauern

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Mit MEB+ hat Volkswagen einen technischen Sprung gemacht, das ist die Basis für den neuen VW ID.3 Neo, den VW ID Polo und viele andere Elektroautos im Konzern. Doch beim schnellen Laden glänzen diese Autos bis heute nicht. Konkurrenten wie Kia, Hyundai oder mittlerweile auch Marken aus China ziehen da langsam vorbei.

Im VW-Konzern muss man schon zu Audi oder Porsche und dort zu den teuren Modellen greifen, wenn man Dinge wie 800 Volt und schnelles Laden möchte. Bei VW wird das auch kommen, so Volkswagen-Markenvorstand Martin Sander bei t-online, aber es wird noch dauern. Vermutlich auch erst im nächsten Jahrzehnt.

VW ist in China schon deutlich weiter

Konkreter wird der Manager nicht, er nennt auch keine Details, aber VW arbeitet im Moment an einer neuen Plattform namens SSP (Scalable Systems Platform) und damit wird es dann endlich auch Dinge wie 800 Volt in einem VW ID.4 (bald VW ID Tiguan) geben. Diese Modelle kommen jedoch erst in den 2030ern so richtig an.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass VW in China, wo man sich die alte Technik mit langsamen Ladegeschwindigkeiten nicht mehr erlauben kann, schon mehr bietet und weniger als bei uns verlangt. Kunden in Europa kann man aber alte Technik zu teureren Preisen verkaufen und so lange das geht, werden es die Marken machen.

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  1. metacortexx 🍀
    sagt am

    VW kann sich das bei uns auch nur erlauben weil sie treu Fans, ähnlich wie Apple haben. Alte Technik zu einem völlig überteuerten Preis zu verkaufen musst du dir auch erst einmal erlauben. Mir soll’s recht sein, habe mit meinem hart verdienten Geld noch nie was aus dem VW Konzern gekauft und werde das auch in Zukunft nicht tun. Wer so mit den Kunden umgeht (Dieselskandal usw.) bekommt mein Geld sicher nicht.

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