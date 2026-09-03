Apple baut MacBook-Lineup ab 2029 weiter aus

Neben dem neuen MacBook Neo und womöglich auch bald neuen MacBook Ultra (Highend-Modell mit OLED und Touchscreen) plant Apple noch ein weiteres Modell, wie Omdia berichtet. Es soll ein 13,8 Zoll großes Display haben und 2029 kommen.

Das neue MacBook, welches noch keinen Namen hat, ordnet sich wohl zwischen dem MacBook Air und MacBook Pro ein. Apple soll ein normales OLED-Panel dafür vorgesehen haben, welches nicht ganz so hochwertig wie das kommende Tandem OLED-Panel im Highend-Modell ist (wobei das den meisten Nutzern eher egal ist).

Angeblich war das MacBook Neo auch schon ein Projekt von John Ternus, er ist also der Meinung, dass Apple mehr Laptops benötigt. Mit den M-Chips hat es mich sowieso gewundert, wieso Tim Cook die Macs nicht noch weiter ausgebaut hat.

Jetzt hatte man einige Jahre einen klaren Vorteil, vor allem bei MacBooks, hat aber erst letztes Jahr mit dem Neo einen neuen Schritt gewagt. Meine Vermutung ist aber auch, dass vor allem die Highend-Modelle wie das Pro immer teurer werden und Apple schauen muss, dass man die produktiven Nutzer preislich nicht verliert.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗