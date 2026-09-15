Der neue Laptop von Google hat ein Datum

Google will es mit einem Neustart bei Laptops wissen und kündigte im Frühjahr das Googlebook für Herbst an. Jetzt haben wir Herbst und Google ist bereit für mehr Details und die Vorbestellungen, die ganz offiziell am 21. September starten sollen.

Das Googlebook soll das Beste aus Chrome OS und Android vereinen, man arbeitet seit Jahren an diesem Schritt und hofft, dass der Ansatz aus beiden Welten die Zukunft bei Laptops ist. Andere Partner bringen ebenfalls Laptops auf den Markt.

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