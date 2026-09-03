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GTA 6: Sony zeigt exklusiven PS5-Controller

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Sony und Rockstar haben eine exklusive Partnerschaft für GTA 6 und im Rahmen der heutigen State of Play hat man den nächsten Schritt angekündigt: Man wird bald einen exklusiven Controller für die PlayStation 5 auf den Markt bringen.

Details stehen noch aus, aber es gibt eine dunkle und eine helle Version, die mir zwar beide zusagen, aber ohne das „VI“ auf dem Touchpad noch besser gefallen würden. Ein Konsolenbundle oder Cover wurden hingegen noch nicht bestätigt.

Preis? 84,99 Euro. Vorbestellungen? Ab 10. September. Marktstart? 19. November, also zum Release von GTA 6. Wo? Die limitierte Auflage (Menge unbekannt) wird es nur bei PlayStation Direct geben, also im hauseigenen Online Shop von Sony.

Ich hätte heute ja auch mit einem Bundle gerechnet, vielleicht auch mit einem Cover für die PS5 und PS5 Pro. Aber es sind ja noch einige Wochen bis GTA 6 auf den Markt kommt, vielleicht haben Sony und Rockstar noch etwas mehr geplant.

Gaming · 3. September 2026

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  1. Tom 🔅
    sagt am

    Abgesehen vom „VI” erinnert mich daran ehrlich gesagt nichts an GTA 6 und ausgerechnet das gefällt mir optisch nicht einmal. Aber gut, ich bin sowieso nicht die Zielgruppe, weil ich sowieso kein Fan von gebrandeten Controllern bin.

    Antworten

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