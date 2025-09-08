Firmware und OS

Apple Boot Camp: Aktualisierte Windows-Grafiktreiber für ältere Macs veröffentlicht

Autor-Bild
Von
|
Apple Mac Macbook Header

Ältere Leser unter uns werden sich sicherlich daran erinnern: Apple stellte vor einigen Jahren im Zusammenhang mit macOS 10.5 „Leopard” mit Boot Camp eine App zur Verfügung, die es ermöglichte, Windows auf Intel-basierten Macs zu nutzen. Voraussetzung waren ein Intel-Mac und eine Windows Installations-CD.

Boot Camp 2.0 wird es wohl nie geben

Aus heutiger Sicht ist es mit Boot Camp und der Installation von Windows auf Apple Silicon-Prozessoren der M-Generationen nicht mehr möglich, worüber ich einerseits schon ein wenig traurig bin. Es wäre sicherlich interessant zu sehen, wie sich die M-Prozessoren im Zusammenhang mit Intel- und Qualcomm-Prozessoren sowie Windows verhalten würden. Das wäre besonders für Gamer eine sehr gute Nachricht, auch wenn die Ambitionen von Apple in Sachen Mac-Gaming in den letzten Jahren immer stärker wurden.

Apple und Intel stellten in der Vergangenheit nach und nach aktualisierte Treiber zur Verfügung, AMD lieferte hingegen die dazugehörigen Grafiktreiber nach, sodass die anfängliche Mac Gaming-Ära ihren Lauf nehmen konnte. Auch Jahre später stellt AMD noch aktuelle Treiber für Anwender bereit, die weiterhin einen alten Intel-Mac mit AMD-Grafikkarte und Windows betreiben.

In der jetzt veröffentlichten Version 21.30.45.22 wurden 12 Sicherheitslücken geschlossen, die in den Release Notes mit den jeweiligen CVE-Nummern aufgelistet sind. Die Treiberdatei kann auf der AMD-Website heruntergeladen werden.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Apple Boot Camp: Aktualisierte Windows-Grafiktreiber für ältere Macs veröffentlicht
Weitere Neuigkeiten
Vodafone Glasfaser
Vodafone: 1 Million neue Glasfaser-Anschlüsse in 39 Städten ab heute buchbar
in Vodafone
Google Pixel 10 (Pro): Ich habe drei interessante Beobachtungen gemacht
in Smartphones
VW ID Cross: Das ist der kompakte Elektro-SUV von Volkswagen
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Farbverlauf-Wallpaper von Basic Apple Guy
in Kommentar
backFlip 36/2025: Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in backFlip
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife