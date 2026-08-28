Apple bringt sein ungewöhnliches 60-Watt-Netzteil nach Deutschland

Apple bietet den 40W Dynamic Power Adapter mit 60W Max jetzt auch in Deutschland für 45 Euro an.

Das kompakte USB-C-Netzteil liefert regulär 40 Watt und kann die Leistung dynamisch auf bis zu 60 Watt erhöhen. Apple hatte den Adapter bereits 2025 zusammen mit dem iPhone 17 vorgestellt, damals jedoch nicht in Europa angeboten.

Neu ist neben der Verfügbarkeit auch das ungewöhnliche Gehäusekonzept. Der Netzstecker lässt sich per Knopfdruck ausfahren. Dadurch bleibt der Adapter beim Transport vergleichsweise flach und kompakt.

Apple verspricht schnelles Laden mit bis zu 60 Watt

Für mehrere Apple-Geräte nennt das Unternehmen konkrete Ladezeiten:

iPhone 17: bis zu 50 Prozent in 20 Minuten

iPhone Air: bis zu 50 Prozent in 30 Minuten

11″ iPad Pro: bis zu 50 Prozent in 30 Minuten

13″ iPad Pro: bis zu 50 Prozent in 35 Minuten

Der Adapter ist grundsätzlich mit USB-C-Geräten kompatibel. Ein Ladekabel gehört allerdings nicht zum Lieferumfang und muss separat gekauft werden. Interessant ist vor allem die dynamische Leistungsabgabe: Das Netzteil soll höhere Leistungsreserven bieten, ohne dauerhaft die Abmessungen eines klassischen 60-Watt-Adapters zu benötigen.

Ich finde das Konzept durchaus spannend, gerade für unterwegs. 45 Euro sind für ein einzelnes USB-C-Netzteil allerdings kein Schnäppchen. Wer bereits ein kompaktes 60-Watt-Ladegerät besitzt, dürfte daher nur wenige Gründe für einen Wechsel haben.

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