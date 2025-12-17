Apple: Das iPhone 17e behebt einen sehr großen Kritikpunkt

Es gab viele Dinge beim iPhone 16e zu kritisieren, sei es eine Kamera, was man in dieser Preisklasse bei keiner anderen Marke mehr sieht, oder 60 Hz beim Display. Doch es gab eine Sache, die selbst jeden Apple-treuen Fan gewundert hat.

Apple entschied sich beim iPhone 16e gegen MagSafe, spricht gegen Magneten auf der Rückseite. Es gibt Qi für kabelloses Laden, aber kein MagSafe. Und das, obwohl Apple die Technologie erfunden und die Grundlage für Qi 2 gelegt hat.

Diesen Fehler möchte man beseitigen, so The Information, das iPhone 17e, was im Frühjahr 2026 ansteht, ist mit MagSafe ausgestattet. Etwas bessere Hardware, eine Dynamic Island statt Notch und MagSafe, so wird das e-Modell optimiert.