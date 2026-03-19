Apple: Das iPhone wird weiter im „Mittelpunkt“ der Menschen stehen

Tim Cook ist gerade in vielen Interviews unterwegs und feiert das 50. Jubiläum von Apple, welches am 1. April ansteht. Nikias Molina wollte wissen, wie es denn um die Zukunft des iPhones steht und da war der Chef von Apple doch sehr optimistisch.

Trotz Brillen, smarten Uhren und anderen Gadgets glaubt er an eine große Zukunft des iPhones, es soll „weiterhin im Mittelpunkt“ der Nutzer stehen. Apple glaubt also nicht, dass da so schnell eine Kategorie kommt, die das Smartphone ablösen wird.

Und das iPhone ist noch lange nicht am Ende, denn es „gibt noch so viel, was wir mit dem iPhone machen können“, womit er vermutlich auf das iPhone Air, iPhone Fold und weitere Schritte in den nächsten Jahren anspielt, die kommen könnten.