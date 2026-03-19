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Apple stellt iOS 26.4 fertig: Wann kommt das Update?

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Apple arbeitet seit einigen Wochen an iOS 26.4 und eigentlich sollte es das große Update mit einer neuen Version von Siri werden, diese ist aber noch nicht dabei. Es gab jetzt nämlich den Release Candidate. Die Entwicklung ist also abgeschlossen.

Sofern Apple keine Fehler mehr findet, wird diese Version bei den Nutzern landen. Statt einer neuen Siri-Version gibt es neue Emojis, etwas KI für Apple Music, eine Video-Offensive bei Podcasts und es ist die Basis für die neuen AirPods Max 2.

Und weil Apple das verraten hat, wissen wir, dass iOS 26.4 bis spätestens „Anfang April“ da sein muss. Leider gibt es kein konkretes Datum für die neuen AirPods.

Die Vorbestellungen der neuen AirPods Max starten am 25. März, ich würde also auf einen Release am 1. April tippen, dem 50. Jubiläum von Apple. Demnach wird iOS 26.4 vorher erscheinen. Meine Vermutung wäre ein Release am 30. März.

Apple iOS 26.4 Changelog

Apple Music

  • „Playlist Playground“ (Beta) erstellt anhand deiner Beschreibung eine Wiedergabeliste mit Titel, Beschreibung und Titelliste
  • „Concerts“ hilft dir dabei, Konzerte von Künstlern aus deiner Mediathek in deiner Nähe zu entdecken, und empfiehlt dir neue Künstler basierend auf deinen Hörgewohnheiten
  • Die Offline-Musikerkennung im Kontrollzentrum identifiziert Songs auch ohne Internetverbindung und liefert die Ergebnisse automatisch, sobald du wieder online bist
  • Das Ambient Music-Widget für „Schlafen“, „Entspannen“, „Produktivität“ und „Wohlbefinden“ bringt kuratierte Wiedergabelisten auf den Startbildschirm
  • Vollbildhintergründe verleihen Album- und Wiedergabelistenseiten ein noch intensiveres Erscheinungsbild

Barrierefreiheit

  • Die Einstellung „Helle Effekte reduzieren“ minimiert helle Blitze beim Tippen auf Elemente wie Schaltflächen
  • Einstellungen für Untertitel und Bildunterschriften sind beim Anzeigen von Medien über das Untertitel-Symbol verfügbar, wodurch sie leichter zu finden, anzupassen und in der Vorschau anzusehen sind
  • Die Einstellung „Bewegungen reduzieren“ verringert die Animationen von Liquid Glass zuverlässiger für Nutzer, die empfindlich auf Bewegungen auf dem Bildschirm reagieren

Dieses Update enthält außerdem die folgenden Verbesserungen:

  • 8 neue Emojis, darunter ein Orca, eine Posaune, ein Erdrutsch, eine Balletttänzerin und ein verzerrtes Gesicht, sind in der Emoji-Tastatur verfügbar
  • Freeform erhält erweiterte Tools zur Bilderstellung und -bearbeitung sowie eine Bibliothek mit Premium-Inhalten und wird Teil von Apple Creator Studio
  • Markiere Erinnerungen über die Schnellzugriffsleiste oder durch Antippen und Halten als dringend und filtere in deinen Smart Lists nach dringenden Erinnerungen
  • Mit „Kauf-Freigabe“ können erwachsene Mitglieder in Familien-Freigabe-Gruppen beim Kauf ihre eigene Zahlungsmethode verwenden, ohne auf den Familienorganisator angewiesen zu sein
  • Verbesserte Tastaturgenauigkeit bei schneller Eingabe
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18. März 2026 | Jetzt lesen →

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