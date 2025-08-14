Apple: Das neue iPad mini bekommt wieder keinen M-Chip

Apple plant ein neues iPad mini, welches aber vermutlich erst 2026 auf dem Plan steht und erstmals ein OLED-Display mitbringen wird. Aaron Perris hat das neue iPad jetzt im Code von Apple entdeckt und Details zum neuen Chip erfahren.

Sollte seine Analyse des Codes stimmen, dann wird Apple im neuen iPad mini, das den Codenamen J510/J511 trägt, einen Apple A19 Pro nutzen. Das ist der Chip für das kommende Apple iPhone 17 Pro, welches wir im September sehen werden.

Apple verzichtet also im kleinen iPad weiterhin auf einen M-Chip, wie man ihn im iPad Air oder iPad Pro findet, das aktuelle iPad mini nutzt den Apple A17 Pro. Doch ein Apple A19 Pro sollte den meisten Nutzern mit Blick auf die Leistung ausreichen.