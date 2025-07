Apple: Das neue iPhone soll teurer werden

Apple könnte die Preise beim iPhone 17, iPhone 17 Air und iPhone 17 Pro anheben, das haben wir schon vor ein paar Wochen gehört und das behauptet auch Edison Lee von Jefferies. Er rechnet dieses Jahr mit einem Preisanstieg von etwa 50 Dollar.

Gründe nennt die Quelle dieses Mal nicht, das Wall Street Journal erwähnte unter anderem die aktuelle Zoll-Problematik, gab aber an, dass das nicht der Hauptgrund sei. Die Produktionskosten sind gestiegen, sowas gibt Apple an die Kunden weiter.

Apple iPhone: Euro-Preise bisher noch unklar

Bisher haben wir aber nur Meldungen zu den US-Preisen, wo die Sache noch etwas anders aussieht und wo auch keiner weiß, was Trump bis zum Herbst macht. Das muss nicht zwingend bedeuten, dass die Preise hier in Europa auch ansteigen.

Apple erhöhte die Preise schon einmal, als der Wechselkurs so schlecht war, doch man senkte sie direkt im Jahr danach wieder, was für Apple ungewöhnlich ist, wenn man Preise erhöht hat. Es scheint, als ob man also eine Preisgrenze erreicht hat.

Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Apple die höheren Kosten durch Zölle und Produktion weltweit verteilt, damit die Preise auf dem US-Markt nicht explodieren. Immerhin ist das der wichtigste Markt für Apple, man darf es nicht übertreiben.

