Apple deutet neues „Pro Display“ selbst an

Apple Studio Display Top

Das Apple Pro Display XDR ist in die Jahre gekommen und technisch nicht mehr auf dem Stand der Zeit – dafür aber weiterhin sehr teuer. Doch es könnte schon bald ein Upgrade geben, welches sich jetzt sogar im Code von macOS 26.1 andeutet.

Mehrere US-Medien und auch Aaron Perris, der oft den Code von Beta-Versionen untersucht, haben einen Hinweis für einen neuen Pro-Monitor entdeckt. Im Code gibt es die „Pro Display XDR Camera“ und „Pro Display XDR Desk View Camera“.

Das Apple Pro Display XDR 2, falls es so heißen wird, bekommt also womöglich eine Kamera spendiert, diese fehlt beim aktuellen Modell. Technische Details sind im Moment noch nicht bekannt, für diese Preisklasse wäre jedoch OLED angebracht.

Apple plant zwei neue Displays

Mark Gurman von Bloomberg behauptete vor ein paar Tagen, dass Apple zwei neue Monitore geplant hat, das normale Studio Display könnte also auch ein Upgrade für die nächsten Jahre spendiert bekommen. Apple soll ab heute eine Offensive mit neuen M5-Produkten geplant haben, vielleicht sehen wir da auch die Monitore.

