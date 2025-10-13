Computer und Co.

Apple M5: So sieht die Mac-Roadmap für 2026 aus

Apple wird uns noch diese Woche die ersten Produkte mit M5-Chip zeigen und es gibt auch ein neues MacBook Pro als Basisversion. Ein MacBook Pro mit M5 Pro oder M5 Max kommt noch nicht, die restlichen Macs kommen alle erst 2026.

Neue Macs im ersten Halbjahr 2026

Laut AppleInsider werden wir, vermutlich im Januar mit macOS 26.2, ein neues MacBook Air mit M5 sehen. Das MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max soll dann mit macOS 26.3 kommen, vermutlich im Februar oder März. Der Rest kommt später.

Ein neuer iMac mit M5 deutet sich erst mit macOS 26.4 an, wie auch ein neuer Mac Mini und Mac Studio, diese Macs könnten also im späten Frühjahr oder Sommer kommen. Apple scheint so langsam seine Mac-Roadmap gefunden zu haben.

Ende nächsten Jahres beginnt das Spiel mit dem M6-Lineup dann von vorne, wobei es beim MacBook Pro sehr spannend wird, denn die Highend-Modelle sollen 2027 ein Redesign und OLED-Display bekommen. Und neben neuen Macs deuten sich, entweder für Ende 2025 oder Anfang 2026, zwei neue Monitore von Apple an.

AirPods 5 und AirPods Pro 4: Apple arbeitet an neuem Chip

Die AirPods 4 sind jetzt seit einer Weile erhältlich und die AirPods Pro 3 seit ein paar Tagen, intern ist…

13. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

  1. Feuuuaa 👋
    sagt am

    Warum sollte Apple nur das Basis MacBook Pro bringen aber den Rest erst im nächsten Jahr?
    Als wäre der Max Chip erst in paar Monaten verfügbar ergibt null Sinn.

    Wenn das MacBook Pro kommt dann wohl mit allen Ausbaustufen gleichzeitig.

