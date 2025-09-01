Firmware und OS

Apple iOS 18.7 kommt: Ein letztes Update steht an

Apple dürft in ziemlich genau zwei Wochen die finale Version von iOS 26 für alle Nutzer verteilen, doch iOS 18 ist immer noch nicht abgeschlossen, denn nach zwei kleinen Updates, steht laut MacRumors auch noch iOS 18.7 in nächster Zeit an.

Details zum iOS-Update selbst hat man nicht, aber Apple dürfte hier keine großen Neuerungen mehr einbauen. Es würde mich nicht wundern, wenn das sogar nur ein kleines Bugfix-Update wird und am Ende als iOS 18.6.3 hätte kommen können.

Wann ist mit iOS 18.7 zu rechnen? Schwer zu sagen, eine Beta gibt es bisher nicht, falls diese noch kommt, wird es vielleicht sogar erst nach iOS 26 erscheinen (Apple pflegt die alten iOS-Versionen auch dann, wenn eine neuere veröffentlicht wurde).

Apple iOS 18.7 kommt: Ein letztes Update steht an
