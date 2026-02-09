Apple: Diese 5 Produkte kommen bald

Apple hat im Frühjahr keine großen Highlights parat, aber man aktualisiert viele Produkte, die vor allem aktuellere Hardware für 2026 bekommen. In den nächsten Wochen, also innerhalb von einem Monat, werden uns 5 neue Produkte erwarten.

Mein Kollege Giovanni Senioroce hat gestern schon einen langen Kommentar dazu veröffentlicht, hier noch eine kurze Übersicht der Produkte, die laut Mark Gurman von Bloomberg sehr zeitnah (bis spätestens Anfang März) auf uns zukommen:

Apple iPhone 17e: MagSafe, A19-Chip, C1X-Modem und N1-Chip, da war es wohl für dieses Jahr und die Ankündigung könnte nächste Woche stattfinden.

Apple iPad: Das Basismodell bekommt den Apple A18 und 8 GB RAM, mehr ist hier nicht vorgesehen, aber das reicht immerhin für die Apple Intelligence.

Apple iPad Air: Hier sieht es nicht anders aus, das Air bekomme wieder nur einen neuen Chip, vermutlich den Apple M4, der M5 bleibt vorerst Pro-exklusiv.

MacBook Pro: Die M5-Version kennen wir schon, fehlen noch zwei Modelle, einmal mit M5 Pro und einmal mit M5 Max, beide sollen im Frühjahr folgen.

MacBook: Apple plant 2026 angeblich mal wieder ein neues Basismodell bei den MacBooks, welches einen A- statt M-Chip besitzt und im März kommen soll.

Diese Neuheiten sind wohl zwischen jetzt und Anfang März geplant, kurz danach werden wir noch ein neues MacBook Air, einen neuen Mac Mini, einen neuen Mac Studio und ein Studio Display sehen, diese Produkte kommen gegen Sommer.