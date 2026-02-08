The Last of Us: Überraschende Wendung bei der HBO-Serie

Die erste Staffel von The Last of Us kam bei HBO sehr gut an, doch mit der zweiten Staffel wurde die Kritik an der Umsetzung lauter. Und es war kein gutes Zeichen, dass sich Neil Druckmann im Sommer 2025 von der Produktion distanzierte.

Das scheint Folgen zu haben, die überraschend kommen, denn eigentlich galt die vierte Staffel schon als sicher, im Gespräch mit Deadline hat Casey Bloys von HBO jetzt aber angedeutet, dass die dritte Staffel wohl doch das Ende sein wird.

Da bin ich mal gespannt, mit Blick auf die zweite Staffel, wie man das alles in einer weiteren Staffel unterbringen möchte, das wird doch sportlich. Zwei Staffeln wären vielleicht etwas viel, aber eine weitere Staffel könnte etwas knapp dafür sein.

Irgendwie schade, wie sich das entwickelt hat, denn die Geschichte und Vorlage als Spiel sind eigentlich hervorragend, aber die Umsetzung und vor allem Besetzung der Rollen bei HBO nicht. Da wäre bei The Last of Us viel mehr möglich gewesen.