Apple enthüllt M5-Chip mit stark verbesserter KI-Performance

Der M5 ist offiziell und laut Apple der nächste große Entwicklungsschritt in der Chipreihe, welcher die KI-Performance erheblich steigern soll.

Der M5 basiert auf der dritten Generation der 3-Nanometer-Technologie und bringt eine neue 10-Core-GPU mit, in der jeder Kern über einen eigenen Neural Accelerator verfügt.

Damit erreicht der Chip nach Unternehmensangaben eine mehr als vierfache GPU-Spitzenleistung für KI im Vergleich zum Vorgänger M4 und bietet zugleich bis zu 45 Prozent mehr Grafikleistung.

Der M5 kommt in das 14-Zoll-MacBook Pro, das iPad Pro und die Apple Vision Pro, die neuen Geräte können ab sofort vorbestellt werden.

Technische Neuerungen und Leistungssteigerungen

Die GPU-Architektur der nächsten Generation ist vollständig auf KI- und Grafikaufgaben optimiert. Die 10-Core-GPU mit dedizierten Neural Accelerators soll eine bis zu sechsmal höhere KI-Leistung als der M1 erzielen.

Zusätzlich verfügt der Chip über eine 16-Core-Neural-Engine und eine CPU mit bis zu zehn Kernen. Laut Apple bietet sie bis zu 15 Prozent schnellere Multithread-Performance als der M4. Die verbesserte Raytracing-Engine und überarbeitetes Caching sollen zudem für flüssigeres Gameplay und kürzere Renderzeiten sorgen.

Kernpunkte des M5 laut Apple:

Neue 10-Core-GPU mit Neural Accelerators in jedem Kern

Bis zu 45 % höhere Grafikleistung gegenüber dem M4

16-Core-Neural-Engine für schnellere KI-Verarbeitung

153 GB/s Speicherbandbreite, rund 30 % mehr als beim M4

Optimiert für Apple Intelligence und lokale KI-Modelle

Die höhere Speicherbandbreite soll insbesondere KI-Anwendungen zugutekommen, die vollständig auf dem Gerät laufen. Mit bis zu 32 GB Arbeitsspeicher können größere Modelle direkt ausgeführt werden, was sowohl die Leistung von Kreativ- als auch von KI-Anwendungen verbessern soll.

Apple betont zudem die Energieeffizienz des Chips, die zum unternehmenseigenen Klimaziel beiträgt, bis 2030 CO₂-neutral zu werden.

Ich finde spannend, dass Apple den Fokus so klar auf lokale KI-Verarbeitung legt. Wenn die beworbenen Leistungswerte in der Praxis erreicht werden, könnte das vor allem für professionelle Nutzer und Entwickler ein relevanter Fortschritt sein.