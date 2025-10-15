iPhone 18 Pro: Apple plant wohl eine ganz neue Hauptkamera

In den letzten drei Jahren hat Apple erst die Hauptkamera im Pro-Modell erneuert und ihr 48 Megapixel spendiert, dann folgte die Ultraweitwinkelkamera und dieses Jahr war der Zoom an der Reihe. Nächstes Jahr beginnt das Spiel von vorne.

Dann soll es eine ganz neue Hauptkamera mit einer variablen Blende geben, so ETNews. Damit haben wir schon eine zweite und gute Quelle, die das behauptet, denn Ende letzten Jahres warf schon Ming-Chi Kuo diesen Schritt in den Raum.

Natürlich gibt es diese neue Hauptkamera nur für die Pro-Modelle, das normale iPhone bekommt solche Neuerungen oft Jahre später. Weitere Details zur Kamera (Sensorgröße, Auflösung, …) im Apple iPhone 18 Pro gibt es bisher noch nicht.