Apple iPhone 18 Pro kommt ohne große Material-Überraschung

Apple wechselte bei den Highend-Modellen in den letzten Jahren häufiger das Material, kehrte letztes Jahr aber nach einem Ausflug zu Edelstahl und zu Titan wieder zurück zu Aluminium. Weniger wertig, praktischer, aber auch anfälliger.

Es wäre möglich, dass wir zum Jubiläumsjahr (2027) wieder einen Wechsel beim iPhone 20 Pro sehen werden, das iPhone 18 Pro bleibt aber laut Fixed Focus Digital bei Aluminium. Und dazu gibt es eine kleine Fläche aus Glas auf der Rückseite.

Der Peak war für mich das iPhone 16 Pro, die Kombination aus mattem Titan und mattem Glas auf der Rückseite hat mir bisher am besten gefallen. Wobei mir das Material relativ egal ist, ich hätte nur gerne wieder eine dunkle/schwarze Version.

Doch diese könnten wir mit dem Apple iPhone 18 Pro bekommen.