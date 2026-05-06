Smartphones

Apple iPhone 18 Pro kommt ohne große Material-Überraschung

Autor-Bild
Von
Google News
|

Apple wechselte bei den Highend-Modellen in den letzten Jahren häufiger das Material, kehrte letztes Jahr aber nach einem Ausflug zu Edelstahl und zu Titan wieder zurück zu Aluminium. Weniger wertig, praktischer, aber auch anfälliger.

Es wäre möglich, dass wir zum Jubiläumsjahr (2027) wieder einen Wechsel beim iPhone 20 Pro sehen werden, das iPhone 18 Pro bleibt aber laut Fixed Focus Digital bei Aluminium. Und dazu gibt es eine kleine Fläche aus Glas auf der Rückseite.

Der Peak war für mich das iPhone 16 Pro, die Kombination aus mattem Titan und mattem Glas auf der Rückseite hat mir bisher am besten gefallen. Wobei mir das Material relativ egal ist, ich hätte nur gerne wieder eine dunkle/schwarze Version.

Doch diese könnten wir mit dem Apple iPhone 18 Pro bekommen.

Apple plant mit iOS 27 neue Wallet-Funktionen

Apple wird uns nächsten Monat die erste Beta von iOS 27 zeigen, und war im Rahmen der WWDC 2026, die…

5. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple iPhone 18 Pro kommt ohne große Material-Überraschung
Weitere Neuigkeiten
Consorsbank öffnet Tür zu Krypto-Investments mit neuem Angebot
in Fintech
Ing Bank
ING Tagesgeld: Mehr Zinsen für viele Bestandskunden
in Fintech
Pillen Apotheke Medizin Medikament
E-Rezept-App bekommt wichtiges Such-Update
in Software
Volkswagen: „Krise ist für uns das neue Normal“
in Mobilität
Sony Xperia 1 VIII: Neues Android-Flaggschiff hat ein Datum
in Smartphones
Internet
DENIC behebt DNSSEC-Störung bei .de-Domains
in Dienste
Idealo: Wenn der Preisvergleich zum Werbekanal wird
in Kommentar
MG Motor mit Kampfansage bei Elektroautos in Deutschland
in Mobilität
One UI 9 kommt: Samsung testet bereits Android 17 als Update
in Firmware und Updates
In eigener Sache: mobiFlip kann jetzt direkt in Google bevorzugt werden
in Internes | Update