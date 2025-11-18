Smartphones

Apple hat große Pläne für die iPhone-Hülle

Autor-Bild
Von
|
Apple Feingewebe Case Iphone 15 Header

Apple hat angeblich große Pläne für die eigenen Hüllen und plant vor allem für die kommenden Pro-Modelle des iPhones mehr Funktionen. Laut Instant Digital, einer sehr bekannten Quelle aus China, sind sowas wie „Touch-Schnittstellen“ geplant.

Details nennt die Quelle keine, sie spricht nur davon, dass kommenden Hüllen von Apple „professioneller“ sein sollen. Und sie erwähnt ganz klar das „iPhone Pro“, es ist also davon auszugehen, dass es die Hülle(n) nicht für das normale iPhone gibt.

Zubehör ist eine große und wichtige Einnahmequelle und vor allem Apple ist damit sehr erfolgreich bei den iPhones. In den letzten Jahren hat man das Angebot der Hüllen immer wieder überarbeitet und ein eigenes Portfolio für Beats aufgebaut.

Wenn man es genau nimmt, dann unterstützen die aktuellen Cases übrigens schon „Touch“, denn man kann die Funktionen der Kamerataste damit nutzen. Es klingt aber so, als ob mehr geplant ist, vielleicht auch Funktionen für das iPhone, die man nur mit Hülle aktivieren kann. Für Drittanbieter wäre das aber keine gute Nachricht.

Apple iOS 26.2 bringt große Änderung für die Seitentaste mit

Die Seitentaste in Smartphones ist in der heutigen Zeit eigentlich nur noch bedingt eine Power-Taste, denn man muss bei den…

18. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple hat große Pläne für die iPhone-Hülle
Weitere Neuigkeiten
Android 17 steht an: Google macht sich bereit für das Update
in Firmware und OS
Apple iOS 26.2 bringt große Änderung für die Seitentaste mit
in Firmware und OS
Opel: Das kostet das erste Performance-Elektroauto
in Mobilität
Xbox Controller Header
Microsoft: „Die nächste Xbox wird ein intensives Erlebnis“
in Gaming
Apple Watch: So lange müsst ihr auf ein neues Design warten
in Wearables
Neuer Ford Puma Gen E Schreibt Erfolgsgeschichte Vollelektrisch Fort
Ford bessert direkt beim elektrischen Puma nach
in Mobilität
Xbox-Event angekündigt: Neues 007-Spiel und mehr
in Gaming
So sehen Link und Zelda im neuen Film aus
in News
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Dezember 2025
in News
Congstar
congstar Black Friday 2025 ist offiziell
in Tarife