Apple hat große Pläne für die iPhone-Hülle

Apple hat angeblich große Pläne für die eigenen Hüllen und plant vor allem für die kommenden Pro-Modelle des iPhones mehr Funktionen. Laut Instant Digital, einer sehr bekannten Quelle aus China, sind sowas wie „Touch-Schnittstellen“ geplant.

Details nennt die Quelle keine, sie spricht nur davon, dass kommenden Hüllen von Apple „professioneller“ sein sollen. Und sie erwähnt ganz klar das „iPhone Pro“, es ist also davon auszugehen, dass es die Hülle(n) nicht für das normale iPhone gibt.

Zubehör ist eine große und wichtige Einnahmequelle und vor allem Apple ist damit sehr erfolgreich bei den iPhones. In den letzten Jahren hat man das Angebot der Hüllen immer wieder überarbeitet und ein eigenes Portfolio für Beats aufgebaut.

Wenn man es genau nimmt, dann unterstützen die aktuellen Cases übrigens schon „Touch“, denn man kann die Funktionen der Kamerataste damit nutzen. Es klingt aber so, als ob mehr geplant ist, vielleicht auch Funktionen für das iPhone, die man nur mit Hülle aktivieren kann. Für Drittanbieter wäre das aber keine gute Nachricht.