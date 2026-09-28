Apple hat VR doch noch nicht ganz aufgegeben

Kurzfristig ist Apple mit seiner VR-Strategie gescheitert und ein neues Headset der Vision-Reihe wird nicht kommen. Außerdem hat Apple die VR-Sparte verkleinert, man sollte also nicht zu viel erwarten. Aber es gibt noch ein bisschen „Hoffnung“.

Apple arbeitet an Projekt „N224“

Es wurden in den letzten Monaten viele Projekte einkassiert, darunter eine leichtere Version der Vision Pro, eine günstigere Version und eine Version, welche die Power extern auslagert. Doch es gibt ein neues Projekt, so Mark Gurman von Bloomberg.

Ein mittlerweile sehr kleines Team von Apple arbeitet an einem neuen Projekt mit dem Codenamen „N224“, von dem es aktuell vier Prototypen gibt. Bisher fehlt noch eine klare „Vision“ für die neue VR-Brille und es ist unsicher, ob sie jemals kommt.

Wenn Apple grünes Licht geben sollte, so die Quelle in ihrem neuen Newsletter, dann frühestens Ende 2028 oder 2029. Selbst wenn wir irgendwann wieder einen Nachfolger der Vision Pro sehen, dann könnte das noch über drei Jahre dauern.

Der Fokus rückt auf smarte Brillen

Für 2027 ist zunächst eine Brille geplant, diese kommt in etwa einem Jahr auf den Markt, so die Quelle. Darauf liegt, wie bei anderen Unternehmen, der Fokus. VR ist eben nicht der große Massenmarkt geworden, den sich einige Player erhofft haben.

Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es bei internen VR-Prototypen in diesem Jahrzehnt bleibt und die Brillen vor 2030 den Markt dominieren werden. Und wenn sie gut laufen, wer weiß, vielleicht finanzieren sie dann eines Tages auch wieder die teuren Headsets. Doch das Problem von diesen ist nicht das Gewicht und der Preis.

VR ist eine Nische, die virtuelle Realität ist aktuell noch nichts, worin sich viele Menschen gerne „flüchten“. Maximal für Gaming. Es bringt also nichts, wenn die Apple Vision Pro leichter und günstiger wird, ihr fehlt bis heute ein Nutzen im Alltag.

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