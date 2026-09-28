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Apple iPad: Neue Generation wirft den uralten Chip raus

Oliver Schwuchow
Von
Apple Ipad Farben Header

Als Apple das iPad vor über einem Jahr aktualisierte, da gab es schon Kritik, weil die Finanzsparte die Entscheidung traf und der uralte Chip von 2022 verbaut war. Doch nicht nur das, der Apple A16 war nie für die Apple Intelligence geeignet.

Gut, man könnte jetzt damit argumentieren, dass die sowieso schlecht ist, aber da sich Apple gerne als nachhaltig positioniert, war das eben keine gute Entscheidung. Doch man wird das Basismodell in diesem Jahr fit für die KI-Zukunft machen.

Laut MacRumors wird es bald ein neues Apple iPad geben, in dem neben dem hauseigenen C1X-Modem vor allem ein Apple A19 und 8 GB RAM stecken. Das ist das Minimum für die neue Siri AI, aber immerhin, sie kommt bald auf das iPad.

Die Preise hat Apple bei der jüngsten Preiserhöhung schon kräftigt erhöht, aber es würde mich nicht wundern, wenn man die neue Hardware nutzt, um nochmal ein paar Euro draufzupacken. Aktuell geht es bei 500 Euro mit 128 GB Speicher los.

Apple Ipad Mini 7 2024 Header
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