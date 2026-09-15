Steam Frame: Valve bringt neues VR-Headset für über 1.000 Euro

Valve hat sein Hardware-Portfolio für 2026, was eigentlich schon deutlich früher auf den Markt hätte kommen, endlich abgeschlossen. Ab sofort startet der Verkauf des Steam Frame, einem neuen VW-Headset. Doch das blickt auf das exakt gleiche Problem wie die anderen Steam-Produkte momentan, es eigentlich viel zu teuer.

1.049 Euro möchte man für die kleine Version mit 256 GB haben, 1.279 Euro für die Version mit 512 GB. Für einen Snapdragon 8 Gen 3 mit 16 GB RAM ist das nicht so attraktiv, auch wenn man Half-Life Alyx mit ins Paket legt. Aber Valve war schlecht auf die Speicherkrise vorbereitet und ist daher eben teurer als man andere Marke.

Es ist nicht der beste Zeitpunkt für das Steam Frame, denn es ist verhältnismäßig teuer, was zu erwarten war, es kommt mit einem sehr alten (wenn auch guten) Spiel von Valve und der VR-Markt ist derzeit eher rückläufig, weil sich alle auf AR-Brillen fokussieren. Ich vermute also, dass Valve diesen VR-Anlauf auch nicht durchzieht.

Das Steam Frame ist jetzt da, es wurde geplant, als VR dank Meta ein großes Ding war, aber der Trend ist vorbei und Valve hat zu wenig geliefert, um diesen wieder anzukurbeln. Valve plant ein Steam Deck 2, die Steam Machine wird man sicher auch pflegen, mit einem Steam Frame 2 rechne ich aber ehrlich gesagt nicht mehr.

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