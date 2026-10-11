Apple HomeView: Das ist der große Neustart für Smart Home

Mit dem Neustart von Siri und der deutlich bessere Siri AI gibt es auch bei Smart Home einen Neustart für Apple und neben einem neuen HomePod mini bekommen wir auch ein smartes Display, welches man wahlweise mit einem Speaker-Dock oder einer Wandhalterung kaufen kann. Und welches wohl Apple HomeView heißt.

Es wird laut Mark Gurman ab Mitte November erhältlich sein, vermutlich aber nicht bei uns, weil der Stand von Siri AI hier weiterhin unklar ist (und die Einladungen die Woche nur an englischsprachige Medien gingen). Unter der Haube steckt ein A20, so die Quelle, einen App Store hat Apple dem Gerät allerdings nicht spendiert.

Der (das?) HomeView ist also ein Display, was die Inhalte von eurem Smartphone spiegelt und dient weniger als komplett eigenständiges Gerät. Es gibt zwar auch eine Touchstreuerung, aber die Idee ist eher, dass man sich Inhalte anschaut (daher nicht HomePad). Das Beitragsbild ist übrigens ein Mockup von fpt und nicht echt.

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