Apple iOS 18.6 ist da: Es gibt noch eine Änderung für Deutschland

Apple verteilt seit gestern iOS 18.6 und hält sich im Changelog auf dem Gerät mit Details weitestgehend zurück. Man hat zahlreiche Sicherheitslücken behoben, die üblichen Dinge optimiert und ein Problem in der Fotos-App wurde auch abgehakt.

Doch es gibt noch mehr, allerdings nur für EU-Nutzer, wie wir es in Deutschland jedoch sind. Nach der Kritik und Geldstrafe der EU hat Apple im Rahmen des DMA nachgebessert und einen alternativen Store kann man jetzt einfacher installieren:

Bei der Installation von Apps über die Webseite der Entwickler bleibt es beim ersten Vorgang noch etwas komplexer und man muss die Berechtigung erteilen. Doch für weitere Apps fällt das dann weg und man kann diese ebenfalls schneller installieren:

Damit sind Store-Alternativen zwar noch nicht wirklich gut gelöst, wie ich finde, aber die EU hat immerhin etwas Druck gemacht und dafür gesorgt, dass es eine kleine Besserung gibt. Das Thema selbst ist damit jedoch noch nicht abgehakt.

Später in diesem Jahr wird man als Entwickler eine neue API (Schnittstelle) nutzen können, mit der man einen externen Download aus einer App aus dem App Store anstoßen kann. Die EU und Apple werden das Thema aber auch rechtlich in der EU austragen, es dürfte uns also noch eine Weile und auch 2026 weiterhin begleiten.

